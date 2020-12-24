عرض مقترحات أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر



من جانبه، أوضح جمال الدين أن الاهتمام بحقوق الإنسان يشكل توجهًا عالميًا، وأن مصر جزء من هذا التوجه، وتنطلق في جميع خطواتها من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان باعتبارها جزءا هاما من التنمية الشاملة للدولة، انطلاقا من رؤية وطنية شاملة تستهدف بناء الإنسان المصرى.



وثمن أمين عام اللجنة الدور الهام الذى يضطلع به المجلس القومي لتنفيذ ما نص عليه «الدستور» من صلاحيات موسعة للمجلس، وأكد جمال الدين أن حقوق الإنسان تحظى بعناية الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها، وحرص اللجنة العليا على التفاعل الايجابى مع تقارير المجلس وما تتضمنه من توصيات وملاحظات، مشيرا في هذا الصدد إلى انتهاء اللجنة من تدارس التقرير السنوي للمجلس وأنها بصدد إصدار تعقيب مجمع على محتواه.



وأعرب جمال الدين عن التقدير الكبير لما يحظى به المجلس القومى لحقوق الإنسان من تصنيف دولى متقدم ولجهوده النشطة على المستوى الإقليمى والدولى في إطار تحالف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورئاسته للشبكة الأفريقية لتلك المؤسسات.



وتم خلال الاجتماع استعراض ما حققته اللجنة العليا خلال عامها الأول، بما في ذلك خطوات إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وخطة التشاور الموسعة الجارية بشأنها وستشمل لقاءات مع ممثلين للمجتمع المدنى بمعناه الواسع في عدد من المحافظات، من بينها اجتماع عقد مؤخرا للهيئة الاستشارية التي شكلتها اللجنة العليا وتضم 25 من الشخصيات العامة ومن الخبراء المصريين في مجالات القانون والسياسة والاقتصاد للإسهام في عملية إعداد الاستراتيجية.



وتم استعراض أهم ملامح ومحاور الاستراتيجية وأولويات مصر في مجال حقوق الإنسان، مع التأكيد أن الارتقاء بحقوق الإنسان عملية متواصلة وأن الاستراتيجية من شأنها تحقيق دفعة إيجابية سيتم البناء عليها مستقبلا من خلال خطط متتالية.



عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، اجتماعا برئاسة محمد فايق رئيس المجلس القومي والسفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان أمين عام اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بحضور عدد من أعضاء المجلس ومن رؤساء الوحدات بالأمانة الفنية للجنة، بهدف التعرف على مقترحات المجلس بالنسبة لأول استراتيجية وطنية من نوعها لحقوق الإنسان في مصر تعكف الأمانة الفنية للجنة حاليا على إعدادها وعلى عقد جلسات الاستماع بشأنها.وعبر محمد فايق خلال اللقاء عن ترحيبه بتأسيس اللجنة العليا برئاسة سامح شكرى وزير الخارجية، وبما تقوم به اللجنة من جهود لتنفيذ المهام الموكلة إليها من قبل الدولة لتعزيز العمل الحكومي المنسق اتصالا بموضوع حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتكاتف بين جميع الأطراف الوطنية من أجل تحقيق تطلعات الشعب المصري.وأكد فايق، التكامل بين مهام واختصاصات المجلس القومي واللجنة العليا، مشيرا إلى أنهما يعملان كل في إطار ولايته لتحقيق هدف تعزيز حقوق الإنسان.وأكد فايق اهتمام المجلس بالتعاون مع اللجنة بما يسهم في تعزيز جهود الدولة وتحقيق النتائج المرجوة، وعبر رئيس المجلس عن استعداد المجلس القومي للإسهام في تدريب الكوادر العاملة في الأمانة الفنية للجنة من خلال خبرائه.كما رحب رئيس المجلس بجهود اللجنة العليا لإعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مستعرضًا وأعضاء المجلس الحاضرين عددًا من الموضوعات التي تمثل أولوية بالنسبة للمجلس من واقع التوصيات المتضمنة في تقاريره المختلفة.