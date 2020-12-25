خوفا من كورونا .. المخلفات الطبية خطر يهدد صحة أهالي القناطر الخيرية .. شاهد

وسط الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تنفذها أجهزة الدولة لحماية المواطنين من خطر الإصابة بفيروس كورونا، يتعرض شريط السكة الحديد فى القناطر الخيرية الى أهمال جسيم و إلقاء المخلفات الطبية ضمن أكوام القمامة الموجودة بالقرب من العمارات السكنية ما يهدد صحة المواطنين ويمثل خطورة كبيرة تؤدى الى انتشار الأمراض.





ويقول أهالى القناطر الخيرية التابعة لمحافظة القليوبية فى رسالة بعثوا بها إلى خدمة شكاوى "صدى البلد": "نعانى من أهمال شديد بجوار شريط السكة الحديد فتتراكم تلال القمامة والمخلفات خاصة المخلفات الطبية مما يعرض حياتنا إلى الخطر خصوصا فى ظل انتشار الفيروسات والأوبئة".





وأضافوا: "يتم إلقاء النفايات الطبية فى ظل الإهمال والتراخى من قبل المسئولين بالحى والأجهزة التنفيذية والصحة بمحافظة القليوبية ، حياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة التى ملأت الشوارع والروائح الكريهة الناتجة عنها" .





وأضافوا: " لم نعد نتحمل هذا المنظر، ولا هذا الإهمال بسبب تراكم القمامة والشوارع التى تكسوها القاذورات و النفايات مما يعرض صحتنا للأمراض الخطيرة، وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا ، والمسؤلين هنا لاعين ترى ولا أذن تسمع سوء من وحده محلية أو صحية".





وناشد الأهالي عبر "صدى البلد"، المسئولين ، بضرورة التدخل لإزالة مخالفات القمامة لإنقاذ أهل المنطقة من الأمراض التي تصيبهم بسبب هذه القمامة و المخلفات الطبية .





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