محمد حفظى ويسرا اللوزى يكشفان أسرار مهرجان القاهرة مع منى الشاذلى

حل كل من محمد حفظى والفنانة يسرا اللوزى ضيفا على برنامج معكم للإعلامية منى الشاذلي ويعرض البرنامج في التاسعة مساء على قناة cbc.





ويكشف محمد حفظى عن بعض تفاصيل الدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى التي أقيمت في ظل ظروف الأجواء العصيبة لتصاعد الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد.





بينما تتحدث الفنانة يسرا اللوزى عن مشاركتها فى المهرجان كعضو لجنة تحكيم وكيف ترى هذه التجربة التى تخوضها لأول مرة.





كما تتحدث عن الأمومة خاصة انها وضعت مولودتها الثانية منذ ايام قليلة وتحديدا قبل مشاركتها فى مهرجان القاهرة.