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تعليم

تعليم الفيوم: 16 مشروعا للطلاب بمعرض أيسف للعلوم والهندسة فى ابشواي.. صور

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:39 م
معرض ايسيف
معرض ايسيف
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الفيوم - نبيل أبو السعود

شهد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ،  المعرض التمهيدي أيسف للعلوم والهندسة بإدارة إبشواي التعليمية، بحضور عدد من القيادات التعليمية والتنفيذية بالفيوم.

أكد وكيل الوزارة في كلمته على ضرورة الإهتمام بالبحث العلمي ، كما أشاد بالنماذج والمشروعات المعروضه للطلاب وأفكار وأعمال الطلاب وحثهم على الإستمرارية.

 كما شدد على مساعده الطلاب على تنفيذ الأفكار الجديدة التى تخدم المجتمع، حيث استمع إلى شرح أعمال الطلاب وحث الطلاب على طرح أفكارهم للمناقشة. 

أوضح وكيل الوزارة ضرورة التعاون والتواصل المستمر مع جامعة الفيوم وأكاديمية البحث العلمي من أجل رعاية الطلاب الموهوبين والمتميزين ورعاية مشروعاتهم البحثية.




من جانب اخر شهد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم المعرض التمهيدي أيسف للعلوم والهندسة بأدارة غرب  الفيوم ،  الذى أقيم بمقر نقابة المعلمين بالفيوم. 

أكد وكيل الوزارة في كلمته  ضرورة الإهتمام بالبحث العلمي ، كما أشاد بالنماذج والمشروعات المعروضه للطلاب وأفكار وأعمال الطلاب وحثهم على الإستمرارية، كما شدد على مساعده الطلاب على تنفيذ الأفكار الجديدة التى تخدم المجتمع، حيث أستمع إلى شرح أعمال الطلاب وحث الطلاب على طرح أفكارهم للمناقشة

وأشاد وكيل الوزارة بتعاون الطلاب المشاركين في المعرض وطريقة عرض المشروع البحثي ، وحث وكيل الوزارة الطلاب على الإستمرارية في البحث والقراءة والاطلاع لأن البحث العلمي يحتاج إلى عمل وجهد كبير، مشيرا إلى أن الدولة قامت بتأسيس أكاديمية للبحث العلمي ورعاية الباحثين الصغار وتعليم الطلاب منهجية التفكير العلمي
 
كما أكد وكيل الوزارة على دعم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم للعملية التعليمية للنهوض بالتعليم فى المحافظة. 

تقدم وكيل الوزارة برسالة شكر للمشاركين في المعرض من الطلاب ولجنة الإشراف على الطلاب والقائمين على مسابقة أيسف للعلوم والهندسة بالفيوم 2021 ، مشيرا إلى ضرورة التواصل المباشر مع المتخصصين من أساتذة الجامعة فى جميع مجالات المشروعات المشاركة بالمعرض من أجل دعم أفكار الطلاب ومشروعاتهم البحثية.



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