هدى المراغي: مصر لديها الخبرات والكفاءات ونحتاج إلى توطين الصناعة

خصص برنامج مصر تستطيع المذاع على قناة " دي إم سي" تقديم الإعلامي أحمد فايق حلقة اليوم للحديث عن الجلسة التحضيرية الثالثة لمصر تستطيع بالصناعة والتي عقدت بقاعة المؤتمرات، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والوزيرة نفين جامع وزير الصناعة و الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية التصنيع و من كندا الدكتورة هدى المراغي المدير المؤسس لمركز أنظمة التصنيع الذكية (IMS) بجامعة وندسور، و الدكتور. وجيه المراغي ممثل مصر بأكاديمية هندسة الإنتاج وعضو تحالف الثورة الصناعية الرابعة، ومن رومانيا الدكتور أحمد أبو النصر خبير إدارة الشركات الصناعية الكبرى وتطوير أدائها ومنتجاتها، ومن اليابان الدكتور عبد الرحمن أبو العلا مهندس البرمجيات، ومن ألمانيا المهندس مينا قلدس خبير صناعة السيارات بالشركات العالمية.









وأضافت أن مقومات انشاء صناعة ناجحة بشكل عام كصناعة السيارات تعتمد على ٣ محاور: أولها التقنية التي يحتاجها المنتج، موضحة انه عند تحديد التصور العام للمنتج يتم التوصل للخطوة التالية وهي ان تعمل السيارة بطاقة نظيفة، وثاني المحاور هو تصميم المنتج وهو ليس الشكل فقط وانما يدخل فيه أجزاء كثيرة منها الراحة داخل السيارة او عند اصطدامها ماذا سيحدث لها ولمن يقودها؟ موضحة ان المحور الثالث هو اساليب الإنتاج وليس فقط خطوط الإنتاج.





وكشفت عن أنه يتم العمل حاليا على مشروعين لصناعة السيارات في مصر، بالتعاون مع الإنتاج الحربي حاليا: الأول مشروع التصميم للسيارات، والمشروع الاخر وهو عمل مركز تدريب المهندسين.





وتابعت اننا نحتاج فعليا الى توطين الصناعة في مصر وهو ما يجعلنا ان نقول ان المنتج ليس مصنوعا في مصر فقط وانما تم التصميم في مصر أيضا، لافتة الى ان ذلك يحتاج لبحث وتطوير وتدريب، خاصة في ظل التطورات الحديثة.

قالت الدكتورة هدى المراغي أول عميد مصرية لكلية الهندسة في كندا، والمكرمة بارفع وسام كندي، إن مصر لديها الخبرات والكفاءات ما يجعلنا اننا نقول فعليا مصر تستطيع، ولذلك لابد أن نشجع الصناعة خاصة صناعة السيارات في مصر.