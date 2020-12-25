سامسونج تدعم هاتف Galaxy S21 Ultra بإحدى ميزات سلسلة Note20

سامسونج التي ستنطلق العام المقبل تحت عنوان Galaxy S21، والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي في 14 يناير المقبل. كشفت قاعدة لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC، عن ميزة مهمة ستنضم إلى أحد هواتفالتي ستنطلق العام المقبل تحت عنوان Galaxy S21، والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي في 14 يناير المقبل.





Galaxy S21 Ultra ، على دعما لميزة القلم الألكتروني S Pen، والذي يأتي دائما مع الإصدارات سلسلة نوت الرائدة من هواتف الشركة الكورية الجنوبية والتي تدعمها حاليا تشكيلة Note20. وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سيحصل الإصدار المتميز من سلسلة سامسونج المنتظرة، والذي يدعي، على دعما لميزة القلم الألكتروني S Pen، والذي يأتي دائما مع الإصدارات سلسلة نوت الرائدة من هواتف الشركة الكورية الجنوبية والتي تدعمها حاليا تشكيلة Note20.





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وأشارت بيانات لجنة الاتصالات الفيدرالية إلى أن هاتف سامسونج Galaxy S21 Ultra، الذي يحمل نموذج رقم Samsung SMG998B، قيد الاختبار دعمًا لـ "جهاز القلم" مع "التمرير والنقر ونطاق تشغيل يتراوح من 0.53 إلى 0.6 ميجاهرتز.





وأشارت بعض التسريبات السابقة إلى أن هاتف Galaxy S21 Ultra من سامسونج، سيأتى بـ 6 كاميرات خلفية، وبذلك يعتبر أول هاتف فى العالم يحصل على مثل هذا العدد من الكاميرات.





وستأتى كاميرات هاتف Galaxy S21 Ultra بمستشعرات من نوع telephoto تستخدم زووم 3x و 10x مع خاصية التثبيت البصرى، بالإضافة إلى وجود كاميرا بدقة 108 ميجابيكسل، وبمستشعر HM1 ، بالإضافة إلى كاميرا سيلفى دقة 40 ميجابيكسل.





ومن المتوقع أن يأتي هاتف Galaxy S21 Ultra بشاشة كبيرة قياس 6.8 بوصة ، مع معدل تحديث الشاشة 144 هرتز، وسيدعم تسجيل الفيديو بمعدل 240 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى تسجيل فيديوهات بدقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية ، وتسجيل فيديوهات بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.





وسيحتوى هاتف Galaxy S21 Ultra على بطارية 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 واط، التى تجعل الهاتف يشحن بنسبة 97 % فى 30 دقيقة فقط، كما أن الهاتف سيعمل بمعالج Exynos 2100 حيث سيكون الهاتف هو أول هاتف يستخدم هذا المعالج، وسيعمل بواجهة المستخدم من سامسونج One UI 3.0، المرتكزة على نظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 11.