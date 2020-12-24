وضع المواقع الإلكترونية في التعديلات المقترحة لقانون نقابة الصحفيين

قال أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة التشريعات الصحفية بنقابة الصحفيين، إنهم حرصوا في التعديلات التشريعية عند صياغة القانون المنظم لشئون الصحافة والإعلام، وخاصة قانون 180 لسنة 2018، أن يشمل تعريف الإصدارات الصحفية، الإصدارات الإلكترونية.





وأضاف عبدالمجيد، لـ "صدي البلد" أن الصحيفة عرفت بأنها كل إصدار ورقي أو إلكتروني يصدر بشكل منتظم، وبناء عليه فإن هذا التعديل مكسب كبير، حيث شرع القانون للصحافة الإلكترونية بأنها إصدارات صحفية ومن ثم تطبيقا لهذا التشريع فإن كل صحيفة إلكترونية تحصل علي ترخيص من المجلس الأعلي للإعلام تصبح إصدارا صحفيا لكل العاملين به من ممارسي المهنة في هياكله التحريرية الملتزمة برئيس تحرير نقابي وغير ذلك من الشروط يكون لهم جميع الحقوق كما عليهم الالتزامات القانونية.





وأوضح عبدالمجيد، أنه من بين هذه الحقوق حق القيد في جداول نقابة الصحفيين، وأن نقابة الصحفيين كنقابة رأي ونقابة تحمل من الرؤيا المستقبلية يجب أن تنظر إلي هذه القضية الظاهرة للعيان، والمتمثلة في وجود زملاء محترفين لصحافة باتت واقع ملموس ومؤثر وتنمو تدريجيا بعين الاعتبار وتوفيق أوضاعهم تحت المظلة النقابية.









وأضاف عبدالمجيد، أن قيد الصحفيين من الإصدارات الإلكترونية وفق القانون يستوجب فقط تقنين الأوضاع بحيث تكون مستوفية للشروط الأساسية وهي:





1 - أن يكون الإصدار القانوني حاصل علي ترخيص من المجلس الأعلي للإعلام، والمجلس الأعلي للإعلام سبق وقد ناشد الجميع بتقنين أوضاعه.





2 - أن يكون له رئيس ومجلس تحرير نقابين مشتغلين.





3 - أن يكون الإصدار الإلكتروني له مقر ثابت، ولديه ميزانية واستمرارية لمدة سنتين علي الأقل بشكل منتظم، وأن يكون العاملون به يحصلون علي أجور نظير عملهم.





وتابع عبدالمجيد، أن كل إصدار إلكتروني مستوفي لهذه الشروط المنطقية والبديهية والبسيطة، يكون العاملون به لهم الحق في القيد بنقابة الصحفيين، كممارسين فعلين للمهنة، وللجنة القيد اتخاذ معهم كافة الإجراءات المتبعة في شأن التحقق من استيفائهم لمستويات الكفاءة المهنية إلي جانب الإجراءات الشكلية المتمثلة في عقود العمل والتأمين وغير ذلك من إجراءات المتبع مع غيرهم من الزملاء في المؤسسات التي تصدر إصدارات ورقية.









وأشار عبدالمجيد، إلي أن هناك فرقا كبيرا بين مؤسسات لديها إصدارات إلكترونية ينطبق عليه الشروط سالفة الذكر، وبين مواقع وهمية تحمل في حقيبة الجيب في اللاب توب، وليس لها مقرات ولا إدارات وهذا لا ينطبق عليها ما تحدثنا عنه.







