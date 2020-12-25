حبسها وحلق شعرها.. رجل يعذب شقيقته المسنة للاستيلاء على معاشها بالغربية.. التفاصيل الكاملة

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم واقعه تجرد رجلا في العقد الخامس من عمره من حبس شقيقته مسنه بالاشتراك مع ابنها وتعذيبها من حلق شعرها واحتجازها في مأساة إنسانية وتجرد كامل من كافه المسئولية في الانفاق عليها وطمعا في معاشها حسب مصادر مقربة من جيرانها .









في المقابل اصدر المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته بالضرورة فتح باب التحقيق في واقعه حبس سيده طنطا علي ايدي شقيقها وابنها واتخاذ كافه الإجراءات القانونية وردع المخالفين .





كما وجه المحامي العام بتكليف فريق من أعضاء النيابة العامة لمعاينه موقع احتجاز السيدة واخذ اقوالها وسماع اقوال شهود العيان من جيرانها واستدعاء شقيقها وابنها لسماع اقوالهم في كافة الاتهامات .





من ناحيه اخري اعطي الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية تعليماته العاجلة الي المحاسبة أماني النادري وكيل التضامن بالغربية بضرورة الدفع بفرق الإنقاذ وتوفير لها السلع الغذائية والمستلزمات الكاملة لإعاشة السيدة واعداد تقرير حول الواقعة .





كما حصلت " صدي البلد " على أول صور لمنزل الأم التي تعرضت للاعتداء عليها من شقيقها وابنها وحلق شعرها وحبسها بالمنزل بطنطا.





وظهرت في الصور بوابات حديدية واسقف مغلقه قبل دخول الشقة الخاصة بها خلاف الأدوار الأخرى بالمنزل.





يذكر ان مدينة طنطا شهدت واقعة مؤسفة حين تعرضت أم للاعتداء، من شقيقها وابنها، اللذان "حلقا" شعرها، وحبساها بالمنزل ووضع بوابات حديديه لعدم خروجها ومنعها من الطعام.





و تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورا للسيدة "ه.ال.غ"، 53 عامًا، مقيمة حي اول طنطا بعد حلاقة شعرها.



