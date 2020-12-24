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مهندس برمجيات باليابان: مصر لديها مطورون يمكنهم الإسهام في توطين صناعة السيارات

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:30 م
صناعة السيارات
صناعة السيارات
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البهي عمرو
علق المهندس عبد الرحمن أبو العلا، مهندس البرمجيات باليابان، على صناعة السيارات بمصر وقال إن صناعة السيارات ذاتية القيادة وكذلك الروبوتات تساهم في خدمة العملاء وتنفيذ الخدمات المختلفة، وتابع: "أننا نعمل على البرمجة أولا ثم المنتج نفسه بعد إدخال التحسينات عليه ودراسة المنتجات الأولية واختبارها".

وأضاف عبد الرحمن خلال الجلسة التحضيرية الثالثة لمصر تستطيع بالصناعة والتي عقدت بقاعة المؤتمرات أن هناك مطورين ومبرمجين في مصر يمكنهم الإسهام في توطين صناعة السيارات بعد تدريبهم، مؤكدًا أنه: "علينا الاستفادة من الجامعات المختلفة في أبحاث السوق، وقيام الطلبة ببحث احتياجات السوق للتطوير وخدمة المنتج بما يلبي رغبات العملاء".

خصص برنامج مصر تستطيع المذاع على قناة " دي إم سي" تقديم الإعلامي أحمد فايق حلقة اليوم للحديث عن الجلسة التحضيرية الثالثة لمصر تستطيع بالصناعة والتي عقدت بقاعة المؤتمرات، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والوزيرة نفين جامع وزير الصناعة و  الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية التصنيع ومن كندا الدكتورة هدى المراغي المدير المؤسس لمركز أنظمة التصنيع الذكية (IMS) بجامعة وندسور، و الدكتور. وجيه المراغي ممثل مصر بأكاديمية هندسة الإنتاج وعضو تحالف الثورة الصناعية الرابعة، ومن رومانيا الدكتور أحمد أبو النصر خبير إدارة الشركات الصناعية الكبرى وتطوير أدائها ومنتجاتها، ومن اليابان الدكتور عبد الرحمن أبو العلا مهندس البرمجيات، ومن ألمانيا المهندس مينا قلدس خبير صناعة السيارات بالشركات العالمية.
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