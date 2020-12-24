مهندس برمجيات باليابان: مصر لديها مطورون يمكنهم الإسهام في توطين صناعة السيارات

علق المهندس عبد الرحمن أبو العلا، مهندس البرمجيات باليابان، على صناعة السيارات بمصر وقال إن صناعة السيارات ذاتية القيادة وكذلك الروبوتات تساهم في خدمة العملاء وتنفيذ الخدمات المختلفة، وتابع: "أننا نعمل على البرمجة أولا ثم المنتج نفسه بعد إدخال التحسينات عليه ودراسة المنتجات الأولية واختبارها".



