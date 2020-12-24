الطالب محمد حمادة رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة الفيوم .. صور





شهد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ختام انتخابات اتحاد طلاب جامعة الفيوم والتي عقدت في الفترة من ٢٠٢٠/١٢/١٠ وحتى ٢٠٢٠/١٢/٢٤ .





جاء ذلك بحضور عدد من عمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة والقائم بأعمال أمين عام الجامعة والسادة منسقي الأنشطة الطلابية.





أشاد الدكتور أحمد جابر شديد بالجهود المبذولة لإنجاح انتخابات اتحاد الطلاب والتي اتسمت بالشفافية والديمقراطية وتكافؤ الفرص لدى جميع الطلاب، مؤكدًا أن إدارة الجامعة تسعى لتوفير بيئة تعليمية وأكاديمية ملائمة لكافة طلابها الذين ساهموا في رفع اسم ومكانة وترتيب جامعة الفيوم بين نظيراتها من الجامعات المصرية والعالمية.





وأضاف شديد أن جامعة الفيوم بصدد استقبال المجلس الأعلى للجامعات المصرية والذى سيعقد يوم السبت الموافق 2020/12/26، وهذا يعبر عن مكانة وقدرة وتميز جامعة الفيوم.





وشدد رئيس الجامعة على دور اتحاد الطلاب في التنسيق والتنظيم لكافة الأنشطة الطلابية وتوعية كافة أبناء الجامعة بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.





من جانب أخر صرح الدكتور خالد عطا الله أن اللجنة العليا لانتخابات الاتحادات الطلابية أعلنت عن فوز الطالب محمد حمادة أحمد، كلية الصيدلة، بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة الفيوم، وفوز الطالبة رنا طارق عبد العزيز، كلية دار العلوم، بمنصب مساعد رئيس اتحاد طلاب جامعة الفيوم، كما أعلنت اللجنة أسماء الأمناء والأمناء المساعدين للجان الاتحاد.





ومن الجدير بالذكر أن اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية تشكلت من الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، رئيسًا للجنة، والدكتور محمود عبد المؤمن محفوظ، المدرس بكلية الحقوق والعضو القانوني للجنة الانتخابات، والدكتور وائل طوبار، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة عضوًا، و منتصر عمران، القائم بأعمال مدير عام رعاية الشباب، والطالب محمد عيد فوزي، كلية الطب، والطالبة إهداء أسامة أنور، كلية الحاسبات والمعلومات.









من جانب أخر قرّر الدكتور أحمد جابر، رئيس جامعة الفيوم ، تخصيص يوم واحد فقط للاحتفال بعيد العلم الثالث عشر لتكريم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلبة والطالبات، وإلغاء باقي الاحتفالات الخاصة.

وقال رئيس الجامعة في بيان، إنه قد تم مسبقا على مدار شهور التجهيز والتحضير لتلك الاحتفالية لتكون على مدار ثلاثة أيام متتالية وهي 29،28،27 من ديسمبر 2020، ولكن نظرا للظروف الحالية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتجاوز أعداد السادة المقرر تكريمهم لألف مكرم، وحرصا من إدارة الجامعة على صحة وسلامة كافة منتسبيها فقد تم الاكتفاء بيوم واحد فقط لاحتفالية جامعة الفيوم بعيد العلم الثالث عشر ليكون يوم الإثنين الموافق 28 ديسمبر 2020، واقتصار الحضور في قاعة الاحتفالات الكبرى على المكرمين في فئات الجوائز النوعية والحاصلين على أعلى درجات الترقي لدرجة أستاذ وأستاذ مساعد وأوائل كليات الجامعة، مع مراعاة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.



وأضاف رئيس الجامعة بأن المكرمين في فئات النشر العلمي والحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه وباقي الجوائز سيتم تسليم شهادات تكريمهم إلى عمداء كلياتهم ليتم توزيعها فى احتفالية بسيطة بكل كلية.





