حمد أكرم رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة العريش ومحسن نصر الدين نائبا



وقد فاز بها الطالب حمد أكرم حمد محمد بكلية العلوم الزراعية البيئية برئاسة إتحاد طلاب الجامعة والطالب محسن نصر الدين أحمد بكلية التربية الرياضية نائبا لرئيس الإتحاد ، كما تم تعيين سبع أمناء للجان على مستوى الجامعة



وقام رئيس جامعة العريش بتهنئة الطلاب الفائزين في الإنتخابات الطلابية ، وأكد رئيس جامعة العريش أن تقدم مصر يأتي بوعي شبابها و تنمية قدراتهم على ممارسة أرقى درجات الفكر الديمقراطي



و أكد ، أن الجامعة ليست مكانًا للعلم فقط و إنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب ، حيث يتم العمل على إكتشاف المواهب و فتح المسارات الإبداعية أمامهم



أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة العريش محافظة شمال سيناء،أسماء الأمناء و الأمناء المساعدين للجان الإتحادية بكليات جامعة العريش، اليوم الاربعاء، الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٢م ، وذلك بعد ان تم الانتهاء من العملية الانتخابية بين الطلاب المرشحين وفقًا للائحة الانتخابية.

حيث تمت عملية التعيين في 9 كليات بعد انتهاء انتخاب الامين والامين المساعد وذلك في مختلف اللجان الرءيسية في الاتحاد وهي : "كلية التربية - وكلية العلوم - وكلية التجاره -وكلية الآداب-وكلية العلوم الزراعيه البيءية - وكلية الإقتصاد المنزلي-وكلية الإستزراع المائي والمصايد البحريه - وكلية التربية الرياضية - الطب البيطري ".



وقد حرصت ادارة الجامعة بالتنسيق مع الادارة الطبيه علي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازيه المشددة عند اجراء عمليات التقديم للترشيح وكذلك عملية اجراء الانتخابات.



وقد بلغ اجمالى عدد الطلاب المتقدمه للترشيح على مستوى الجامعه :٢٥٧طالب وطالبه، موزعين علي كليات الجامعه على النحو التالي : - أولا :- كليه التربيه عدد الطلاب المرشحين اجمالى٩٢طالب وطالبه، ثانيا :- كليه العلوم الزراعيه البيئيه:عدد الطلاب المرشحين ٣٤طالب وطالبه، ثالثا :- كليه التربيه الرياضيه :عدد الطلاب المرشحين ٢٨ طالب وطالبه





رابعًا :- كليه العلوم :عدد الطلاب المرشحين ٢١طالب وطالبه، خامسا : - كليه الآداب:عدد الطلاب المرشحين ٢١طالب وطالبه ، سادسًا : - كليه التجاره:عدد الطلاب المرشحين٢١طالب ، سابعًا :- كليه الاقتصاد المنزلى:عدد الطلاب المرشحين ٢٢طالب وطالبه





ثامنًا : -كليه الاستزراع المائى و المصايدالبحريه :عدد الطلاب المرشحين ٥ طلاب، تاسعًا : - كليه الطب البيطري :عدد الطلاب المرشحين ١٤ طالب وطالبه.



حيث تم توزيع المرشحين علي ٨ لجان الرئيسية للاتحاد كما يلي:



لجنة الأسر ١٧ طالب و١٩ طالبه ، واللجنة الفنية ١٦طالب و٣١ طالبه ، واللجنة الثقافية ٨ طالب و١٨ طالبه ، واللجنة الرياضية ٢٥ طالب و٦ طالبات ، ولجنة الجواله والخدمة العامه ١٣ طالب و١٧ طالبه ، واللجنة الاجتماعية والرحلات ٢٠ طالب و٣٢ طالبه واللجنة العملية والتكنولوجيا ١٤ طالب و٢١ طالبه ، بإجمالي 113طالب و ١٤٤طالبة.





اقرا ايضا:

فرق طبية ومراجعة يومية للوافدين .. كيف تحصنت شمال سيناء من فيروس كورونا

https://www.elbalad.news/4267128







