مصطفى بكري: لدينا ثقة بانتهاء كورونا وعلينا التسلح بالأمل.. فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري أنه بالرغم من حالة الألم و الرعب التي تجتاح العالم خاصة بعد الموجة الثانية لكورونا واكتشاف سلالات جديدة ببريطانيا وعدد من دول أوروبا، إلا أننا نتسلح بالأمل ولن نستسلم ولن نتهاون فى الالتزام بالإجراءات الاحترازية.





وأضاف بكري خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أنه بالأمس أعلنت مصر عن إصابة أكثر من 900 حالة و42 حالة وفاة وهو الرقم المعلن، قائلا: "لدينا ثقة أنها لحظة وسينتهى هذا المرض فلا بد من وجود أمل لحماية مناعتنا لأن هذا المرض جزء منه نفسي".





وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة عقدت مؤتمرا مع وزير التنمية المحلية عبر الفيديو كونفرانس مع المحافظين وتحدثا عن الإجراءات الخاصة بتوزيع لقاحات فيروس كورونا.





وأشار بكري إلى أنه تم التفكير أن يتم عمل موقع إلكتروني لتسجيل أسماء المواطنين الراغبين فى الحصول على التطعيم خاصة أن الأولوية ستكون في البداية للطواقم الطبية، ومن لديهم أمراض مزمنة وقليلي المناعة.



