بيان عاجل من النيابة العامة السعودية

أصدرت النيابة العامة السعودية بيانا عاجلا بشأن الخطوط الحديدية في المملكة، حذرت فيه من الاعتداء على قضبان السكك الحديدية أو أي من تجهيزات ومرافق خطوط السكك الحديدية.





ونقلت صحيفة المناطق السعودية، عن بيان النيابة العامة أن عقوبة الاعتداء على السكك الحديدية أو أحد مرافقها هي السجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى دفع جميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة الضرر الناشئ عن الفعل، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، والتعويض عن الخسائر التي تنشأ عن ذلك، ونشر منطوق الحكم على نفقة المخالف.





وشددت النيابة العامة السعودية أن النقل البري عبر الخطوط الحديدية يحظى بحماية جزائية ضد أي عبث أو سرقة أو تعمد إتلاف للخطوط الحديدية أو أي من تجهيزاتها ومرافقها.





وبينت النيابة السعودية أن مرافق الخطوط الحديدية تشمل المحطات، وورش الصيانة المتحركة أو الثابتة، ومحطات تزويد القطار بالوقود، وساحات مناورات القطارات، ومواقف القطارات والعربات.



