ميناء العريش يستقبل السفن مجددا ورمال الزجاج والملح أبرز الصادرات



واكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، الي أن الميناء استقبل قاطرة ولنش الإرشاد، وأصبح جاهزا لأى شحن، وجارى الاتصال بشركات الشحن، ويبدأ أول وصول للشحنات حسب مواعيد الوصول المقررة خلال أسبوع .



وأوضح اللواء شوشه ، أنه تقدم للشحن بميناء العريش شركتى أسمنت وشركات الملح خاصة شركة النصر للملاحات لوجود مخزون كبير من إنتاج الملح خاص بها على أرصفة الميناء ستبدأ فى العمل فيه إضافة لبقية الملاحات، كما تعاقد مستثمر آخر لنقل الرمل الزجاجى.



وأشار محافظ شمال سيناء إلى أن مشروع تطوير الميناء الجديدة يستغرق نحو 4 سنوات تتسق وهى مرحلة أولى مدتها سنتين، ثم مرحلة ثانية مدتها سنتين .



وقال إن أعمال تطوير الميناء، ستكون بمواجهة 3 كيلو مترات على شاطئ البحر المتوسط ، ليصبح ميناء كبيرا عملاقا يجذب مراكب الشحن وخلافه، مشيرا إلى أن ميناء العريش يعد أقرب فى المسافة فى العمق بين جنوب أوروبا وشمال أفريقيا، لأن تبين أن الأقرب فى نقاط المسافة هى منطقة العريش والشيخ زويد، والرحلة فيها لا تأخذ زمنا طويلا.



وفي نفس السياق، قالت المصادر إن الإجراءات التي اتخذتها إدارة الميناء، تضمنت انتظار السفن بمنطقة الانتظار على مسافة 5 أميال بحرية من الميناء ولا تقل عن ذلك، مع تأكيد التوكيلات الملاحية على السفن بأن يتم التواصل من لحظة دخولها النطاق البحري لقاعدة بورسعيد البحرية، وضرورة التنسيق مع مركز عمليات ميناء العريش البحري وقاعدة بورسعيد البحرية، قبل الدخول والخروج للسفن.



وقد خاطب ميناء العريش البحري، شركة "النصر" للملاحات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لاستئناف تصدير الملح الخام من بوابة سيناء بداية من شهر ديسمبر الجاري ٢٠٢٠م .



ويعد ميناء العريش البحري الوحيد بشمال سيناء على البحر المتوسط ، حيث صدر القرار رقم 221 لسنة 1996 باعتبار ميناء العريش ميناء تجاريا بدلا من ميناء صيد ، وقامت الهيئة العامة لميناء بورسعيد بأعداد الميناء لاستقبال السفن التجارية و يقع ميناء العريش على الساحل الشمالى بمحافظة شمال سيناء.



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ويعد ميناء العريش البحري الوحيد بشمال سيناء على البحر المتوسط ، حيث صدر القرار رقم 221 لسنة 1996 باعتبار ميناء العريش ميناء تجاريا بدلا من ميناء صيد ، وقامت الهيئة العامة لميناء بورسعيد بأعداد الميناء لاستقبال السفن التجارية و يقع ميناء العريش على الساحل الشمالى بمحافظة شمال سيناء.اقرا أيضا: