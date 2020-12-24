مصطفى بكري: وزير النقل يعمل 24 ساعة يوميا.. فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن المهندس كامل الوزير، وزير النقل تفقد برفقه اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، ميناء سفاجا البحري، وصالات السفر والوصول والأرصفة، وتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية والمشروعات الجاري تنفيذها.
وأضاف بكري خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن المشروعات الجاري تنفيذها، منها المخزن المقام على مساحة 5900 متر بتكلفة 46 مليون جنيه، والذي بلغت نسبة تنفيذه 93%.
وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن وزارة النقل والمهندس كامل برئاسة وزير يعمل 24 ساعة يوميا، ويتحرك في كل مكان على الرغم من الظروف الصعبة التي تواجهها الدولة.
ووجه الوزير بالبدء أول يناير المقبل في أعمال تطوير منطقة الـ 40 ألف متر بالمنطقة الخلفية لشركة مصر للألومنيوم، والتي تبلغ تكلفتها 60 مليون جنيه، حيث تتضمن الأعمال إنشاء رصيف بحرى بطول 60 مترا وغاطس 10 أمتار ومخزن مغطى بمسطح 4 آلاف متر وسور من سلك طراز مطارات.
كما اطلع الوزير على معدلات نقل الخامات من مسئولي شركة مصر للألومونيوم، حيث يتم نقل 600 ألف طن خام الومنيوم من ميناء سفاجا إلى نجع حمادي، كما تابع أعمال انشاء ساحة للنقل الثقيل على مساحة 48600 متر بتكلفة 38 مليون جنيه لخدمة سيارات النقل الثقيل، حيث تتسع الساحة لـ174 شاحنة ومنشآت إدارية و43 محلا تجاريا وموتيل.