مصطفى بكري: وزير النقل يعمل 24 ساعة يوميا.. فيديو

وأضاف بكري خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن المشروعات الجاري تنفيذها، منها المخزن المقام على مساحة 5900 متر بتكلفة 46 مليون جنيه، والذي بلغت نسبة تنفيذه 93%.

وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن وزارة النقل والمهندس كامل برئاسة وزير يعمل 24 ساعة يوميا، ويتحرك في كل مكان على الرغم من الظروف الصعبة التي تواجهها الدولة.





ووجه الوزير بالبدء أول يناير المقبل في أعمال تطوير منطقة الـ 40 ألف متر بالمنطقة الخلفية لشركة مصر للألومنيوم، والتي تبلغ تكلفتها 60 مليون جنيه، حيث تتضمن الأعمال إنشاء رصيف بحرى بطول 60 مترا وغاطس 10 أمتار ومخزن مغطى بمسطح 4 آلاف متر وسور من سلك طراز مطارات.







