ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فخور إنى مصرى .. الطفل ميسرة يكشف سبب حصده لجائزة لقب شخصية العام 2020

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:03 م
الطفل ميسرة
الطفل ميسرة
Advertisements
شيرين عادل

قال الطفل ميسرة محمود مقلد ، المصرى الفائز بلقب شخصية العام 2020 فى النمسا ،  إنه دشن مبادرة لمساعدة كبار السن وقت كورونا و ساعد كبار السن فى شراء الأدوية والأطعمة وقت بداية انتشار فيروس كورونا.

وأضاف " مقلد "، خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج الحياة اليوم والمذاع عبر فضائية الحياة ، أنه يبلغ من العمر15 عامأ و مبادرته بدأت بـ 4 أفراد ثم ازداد عددهم  ، حيث بدأها بتطبيق انستجرام ثم امتدت لتطبيق الواتس اب.

وأشار إلى أنه ولد فى النمسا وقضى بها فترة طفولته مؤكدأ أنه يفتخر دائمأ بكونه مصريا لافتأ إلى أنه مشترك فى مبادرة اتكلم عربى لنشر ثقافة التحدث ب اللغة العربية للجاليات المصرية بالخارج.

ونظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فاعلية لتكريم الطفل "ميسرة محمود مقلد" من أبناء المصريين بدولة النمسا، وذلك لفوزه بجائزة "شخصية العام بالنمسا في 2020" نتيجة جهوده المجتمعية هناك وإطلاقه مبادرة نجحت في دعم ومساعدة كبار السن في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد التي اجتاحت العالم.

وحضر الفاعلية السفيرة إيناس مكاوي رئيس بعثة الجامعة العربية في روما والفاتيكان، وكذلك عدد من أعضاء الفريق المشارك في مبادرة "اتكلم عربي" أبرزهم الكاتب "محمد فتحي" وياسمين نور الدين وهالة فاروق، كما بدأت الفاعلية بعرض فيديو يوضح حصاد المبادرة بعد أسبوعين من إطلاقها مصحوبًا بتعليق صوتي من معالي وزير الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد.ة اتكلم عربى ويفخر بالتحدث باللغة العربية. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

من أصول مصرية.. ميسرة مقلد يحصل على لقب شخصية العام بالنمسا.. صور

مستشار النمسا يسلم طفلا مصريا جائزة شخصية العام

طفل مصري بالخارج يفوز بجائزة شخصية العام بالنمسا ووزيرة الهجرة تهنئه

لتعليمهم"العربية"| الهجرة تقيم معسكرات لأبناء المصريين بالخارج..تفاصيل

بالتعاون مع ويل سبرنج.. الهجرة تطلق أول معسكر لأبناء المصريين بالنمسا لتعليمهم اللغة العربية

لمساعدته المسنين خلال كورونا.. كواليس فوز طفل مصري بالنمسا بجائزة شخصية العام

ترشيحاتنا

دراسة.. تناول كوب من هذا المشروب يحارب النقرس وهشاشة العظام

ممرضة السكة الحديد: عرفت إصابتي بكورونا صدفة ونقلت العدوى لأطفالي

احنا بنعانى.. أشرف زكي يكشف تفاصيل معاشات أعضاء المهن التمثيلية

حب حياتي.. مصاب بـ كورونا يكتب رسالة وداع مبكية لزوجته قبل وفاته .. شاهد

مفاجأة.. استقالة طلعت يوسف من تدريب الإسماعيلى ومحاولات لإقناعه بالبقاء

عمره 7 أعوام فقط .. حكاية أصغر طيار في العالم .. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد هروبها لمدة 20 عامًا.. امرأة متهمة بـ7 جرائم قتل خلف القضبان.. تفاصيل

نشرة الصحة والمرأة.. أعراض سلاسة كورونا الجديدة.. صور أصالة وطارق العريان قبل الطلاق.. خطوات تزيين المنزل في الكريسماس.. علاقة تساقط الشعر بـ كورونا

طريقة علاج اليدين من آثار الفلفل الحار في المنزل