فخور إنى مصرى .. الطفل ميسرة يكشف سبب حصده لجائزة لقب شخصية العام 2020





قال الطفل ميسرة محمود مقلد ، المصرى الفائز بلقب شخصية العام 2020 فى النمسا ، إنه دشن مبادرة لمساعدة كبار السن وقت كورونا و ساعد كبار السن فى شراء الأدوية والأطعمة وقت بداية انتشار فيروس كورونا.





وأضاف " مقلد "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم والمذاع عبر فضائية الحياة ، أنه يبلغ من العمر15 عامأ و مبادرته بدأت بـ 4 أفراد ثم ازداد عددهم ، حيث بدأها بتطبيق انستجرام ثم امتدت لتطبيق الواتس اب.





وأشار إلى أنه ولد فى النمسا وقضى بها فترة طفولته مؤكدأ أنه يفتخر دائمأ بكونه مصريا لافتأ إلى أنه مشترك فى مبادرة اتكلم عربى لنشر ثقافة التحدث ب اللغة العربية للجاليات المصرية بالخارج.





ونظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فاعلية لتكريم الطفل "ميسرة محمود مقلد" من أبناء المصريين بدولة النمسا، وذلك لفوزه بجائزة "شخصية العام بالنمسا في 2020" نتيجة جهوده المجتمعية هناك وإطلاقه مبادرة نجحت في دعم ومساعدة كبار السن في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد التي اجتاحت العالم.





وحضر الفاعلية السفيرة إيناس مكاوي رئيس بعثة الجامعة العربية في روما والفاتيكان، وكذلك عدد من أعضاء الفريق المشارك في مبادرة "اتكلم عربي" أبرزهم الكاتب "محمد فتحي" وياسمين نور الدين وهالة فاروق، كما بدأت الفاعلية بعرض فيديو يوضح حصاد المبادرة بعد أسبوعين من إطلاقها مصحوبًا بتعليق صوتي من معالي وزير الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد.ة اتكلم عربى ويفخر بالتحدث باللغة العربية.







