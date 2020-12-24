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محافظات

الجيزة: غلق جزئي لشارع النيل في الاتجاهين لمدة يومين

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:37 م
شارع النيل بالجيزة
شارع النيل بالجيزة
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محمد الصاحي
أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء برفع كفاءة شبكة الكهرباء بمستشفى حميات إمبابة الأمر الذى يستلزم تنفيذ قطع عرضي لشارع كورنيش النيل بالاتجاهين تحديدًا أسفل كوبري الساحل.

وأكدت محافظة الجيزة أنه سيتم إجراء غلق جزئي لشارع النيل في الاتجاهين لمدة يومين من يوم الجمعة الموافق 25/ 12/ 2020 وحتى يوم السبت الموافق 26 /12 /2020 على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 5 صباحًا فقط وذلك دون تعطيل الحركة المرورية.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي شمال الجيزة بمتابعة تنفيذ الأعمال ورد الشيء إلى أصله عقب الانتهاء منها مشيرًا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع  كما ستقوم الشركة المنفذة بنشر كافة وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء الأعمال.
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