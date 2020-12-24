لتوطين الصناعات العسكرية.. السعودية تصدر تراخيص لـ 54 شركة

أصدرت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية تراخيص لـ 54 شركة محلية ودولية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.





وذكرت الهيئة في تقرير لها اليوم ان عدد تراخيص هذه الشركات بلغ 70 ترخيصا، وسيمكنها من مزاولة عدة أنشطة مختلفة في قطاع الصناعات العسكرية.





و شملت التراخيص ستة أنشطة مختلفة في القطاع تندرج تحت مجالات التصنيع العسكري، وتقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.



