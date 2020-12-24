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أخبار العالم

لتوطين الصناعات العسكرية.. السعودية تصدر تراخيص لـ 54 شركة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:33 م
الصناعات العسكرية
الصناعات العسكرية السعودية
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محمود نوفل
 أصدرت  الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية تراخيص لـ 54 شركة محلية ودولية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري. 

وذكرت الهيئة في تقرير لها اليوم ان  عدد تراخيص هذه الشركات بلغ 70 ترخيصا، وسيمكنها من مزاولة عدة أنشطة مختلفة في قطاع الصناعات العسكرية.

و شملت التراخيص  ستة أنشطة مختلفة في القطاع تندرج تحت مجالات التصنيع العسكري، وتقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.

وافاد التقرير بأن السعودية أنفقت ما يزيد على 50% من علي توطين الصناعات العسكرية، مشيرا الي ان تصنيع المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، سيتيح فرصا استثمارية كبيرة للشركات العالمية المصنعة للمعدات الأصلية إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة.
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