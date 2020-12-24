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بكري: جدل داخل البيوت المصرية بسبب قرار وزير التعليم.. فيديو

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:47 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي وزير التعليم
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محمود محسن
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن هناك حالة من الجدل داخل البيوت المصرية بعد قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه سيقوم برفع الغياب ولن يحتسب الأيام الباقية من الفصل الدراسي الأول من أيام الغياب.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، أن الوزير أكد أن المدارس مفتوحة لمن يرغب في الحضور والعمل بالمجموعات التقوية مستمر.

وتابع مقدم برنامج حقائق واسرار أن البعض فرح بقرار وزير التربية والتعليم واعتبار هذا القرار في صالح الطالب وولي الأمر وآخرون عبروا عن القلق والخوف على مستقبل أبنائهم والبعض أكد أن هذا القرار تأخر . 

وأشار بكري إلى أن وزارة الصحة بالتعاون مع وزير التربية والتعليم يبذلان الجهود الكبيرة داخل المدارس ولكن يوجد تساءل مهم هل الإمتحانات ستكون بالنظام الورقي المعتاد أم انها ستكون الكترونيا وعن طريق الأبحاث.
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