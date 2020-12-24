عميد أصول الدين السابق: المتطرفون يوظفون نصوص القرآن والسنة لمآربهم الشخصية

أكد الدكتور بكر زكي عوض عميد كلية أصول الدين الأسبق، أهمية دور الدعاة في المعركة التي تستهدف مواجهة الفكر المتطرف، بتجفيف منابع التطرف من خلال المحاضرات في المدارس والجامعات والنوادي والشركات، وكشف زيف تلك الجماعات ، وعرض الشبهات التي يتذرعون بها دحضًا وتفنيدًا ، والقيام بالواجب الأتم داخل المسجد ، وعدم إتاحة الفرصة لأصحاب الفكر المشوش في تضليل عقول الناس.



وأضاف خلال محاضرته في اللقاء التثقيفي الذي عقدته وزارة الأوقاف المصرية للأئمة المصريين والسودانيين في الدورة التدريبية المشتركة بمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية اليوم الخميس ، أن المعركة الحالية ليست معركة سنان ورماح وإنما هي معركة بيان مرتكز على الحجة والبرهان ومواجهة الفكر بالفكر ، مشيرًا إلى أن الأفكار الخاطئة المحسوبة على الإسلام ولَّدت قناعات خاطئة والتي من مظاهرها الأخذ بظواهر النصوص، والعجز عن التفرقة بين الأحكام الشرعية والميل دائمًا إلى التحريم ، والجرأة على العلماء المعتدلين وتسفيه أفكارهم.





وأوضح أن هناك فرقًا واسعًا بين احترام آراء السابقين وأشخاصهم ، وبين تقديسهم وتقديس آرائهم ، وأن المفردة العربية لها عدة معان لتعطي سعة في الفهم ، وتيسيرا في الحكم ، ذاكرًا نموذجا على هذا بكلمة (السلام) بفتح السين فمعناها تحية الإسلام ، وبضم السين معناها مفاصل الإنسان، وبكسر السين معناها الحجارة الصلبة ، فلابد من فهم السياق واللحاق حتى يمكن فهم المراد بالمفردة ، كما أن هناك بعض المفردات التي يتفاوت معناها بتفاوت الزمان ، واختلاف المكان، والقرآن الكريم نزل بلغة العرب ، قال تعالى: “بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ” فلا يمكن فهم القرآن الكريم إلا من خلال الأدوات اللغوية، فإن دلالة المفردة القرآنية متعددة ، فينبغي أن ننظر في المفردة من جميع وجوهها، وينبغي علينا أن نراعي الزمان والمكان واللغة السائدة في استخدام المفردة اللغوية.



وقال عوض أن الجماعات المتطرفة تضع أهدافها أولا ثم تطلب لها مقدمات وأدلة ، ودائما ما يعممون ويعبرون بصيغ العموم ، ويوظفون القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة لمآربهم الشخصية .