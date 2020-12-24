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الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني.. فيديو

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:49 م
الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
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محمود محسن
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن وزارة الداخلية أهابت بالمواطنين الذين لديهم سيارات سرعة التوجه إلى إدارات المرور المختلفة لتركيب الملصق الإلكتروني .


وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن هناك موعدا محددا، أعلنت عنه وزارة الداخلية ولن يكون هناك موعد جديد مشيرا إلى أن الموعد المحدد سيكون بنهاية هذا الشهر.


وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن وزارة الداخلية أكدت أنه سيتم سحب تراخيص السيارات المخالفة وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدهم.


وناشد بكري المواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني. 


قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية السابق للشرطة المتخصصة  إن وزارة الداخلية أطلقت مشروع خدمة الملصق الإلكتروني للسيارات، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة تساعد المواطنين على إعادة سياراتهم عند تعرضها للسرقة ، وتحديد مكانها بدقة.


وأضاف "قريطم" في مداخلة هاتفية على فضائية القناة الأولى، أن وزارة الداخلية تستطيع  اتخاذ الإجراءات اللازمة ، وسرعة الوصول للمخالفات المرورية ، والتوسع في توزيع كاميرات المراقبة على الطُرق ، مضيفًا أن الملصق يساعد المواطنين في الابتعاد عن زحام الطرق.


وشدد مساعد وزير الداخلية السابق، على ضرورة توجه المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني للسيارات ، مشيرًا إلى أن آخر موعد هو يوم 31 من شهر ديسمبر الحالي.
 

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