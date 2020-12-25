انقذونا الديون تدفعني إلى الانتحار .. صرخة أم لثلاث بنات مريضات..صور

أنتحر أنا وبناتي علشان أخلص من ديوني؟ شربت المر والذل، والشقي أكل جسدي، عشان أربى بناتى بدأت من تحت الصفر، بعد تخلى والدهم عن مسئوليتهم ، اشتغلت عشان أصرف عليهم من مندوبة مبيعات وخادمة في البيوت، وعاملة فى المزارع، شلت الطوب والرملة، تحولت لأم وأب، ونسيت إني لحم ودم، صحتي تدهورت وتراكمت الديون على، وأصبحت مهدده بالسجن من الديانة وتشريد بناتى، كلمات قاسية بدأت بها قصتها " الشيماء محمد عبد العزيز عابدين " ، البالغة من العمر 42 عاما ، والمقيمة بقرية الوفائية بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة .





وتقول فى رسالة بعثت بها إلى خدمة شكاوى "صدى البلد": إنها انفصلت عن زوجها عام2011، وأنجبت منه 3 بنات ، مريم الكبرى تعاني من ثقبين في القلب منذ ولادتها، والصغرى أماني تعاني من مياه على القناة السمعية والمخ، وقامت بإجراء عمليات تركيب أنابيب في الأذن و روان ، وتُتابع أنه أثناء متابعتها بابنتها مريم بمستشفى أبو الريش الياباني في شهر يناير الماضي، قام طليقها باختطاف ابنتها روان الوسطى ومكثت عنده قرابة شهر بمنزله في حلوان، تعرضت لشتى أنواع التعذيب على يد والدها وزوجته حيث قاما بقص شعرها مما دفع البنت إلى الهرب واستنجدت بأحد المارة ليساعدها في الوصول إلى القرية.





وأضافت : أنها لم تتلق مساعدات من أهلها وذويها في ظروف مرضها أو قبلها، لذا اضطرت إلى اقتراض المال من رجال الأعمال بسعر الفائدة وذلك لعلاج بناتها حيث أن إحداهما كانت تعاني من حمىّ مستمرة تتطلب حقن مضاد حيوي غالي الثمن يوميا استمر ذلك قرابة 4 سنوات بالاضافة إلى أنواع من الأدوية الأخرى غالية الثمن .





وتُناشد المسئولين بأن يتم تطبيق الأحكام القضائية التي حكم لها فيها ضد طليقها، مطالبة بضرورة أخذ حق بناتها منه حتى تتمكن من سداد ديونها التي اقترضتها لعلاجهم وتوفير مأوى وطعام لهم، مشيرة إلى أنها لا تملك دخل سوى 500 جنيه نفقة لبناتها متسائلة كيف لهذا المبلغ أن يكفل حياة كريمة لـ3 بنات مرضى وفي مراحل تعليمية مختلفة.





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