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تدريب 25 ألف طبيب.. الصحة تحذر من خطورة الموجة الثانية لـ كورونا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:48 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
قال  الدكتور خالد مجاهد ، المتحدث باسم وزارة الصحة ، إن المؤتمر الخاص بلجنة مكافحة كورونا اليوم تناول محاور استعدادات الدولة لمواجهة الفيروس بعد مرور عام على انتشار الجائحة.

وأوضح  " مجاهد  " ، خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج الحياة اليوم المذاع عبر فضائية الحياة ،  أن الأبحاث العلمية كشفت أن الحالات اما شديدة الخطورة أو متوسطة أو ضعيفة وبالرغم من تزايد الاصابات فى الموجة الثانية إلا انها بسيطة وتتماثل للشفاء فى وقت أسرع.

وأكد ان الوزارة  لم توقف بروتوكول العزل المنزلى للحالات التى لا تحتاج للحجز فى المستشفيات  ويتم ارسال الأدوية لهم فى المنزل  ، لافتأ إلى أن الأبحاث العلمية مهمة للغاية  وهناك  69 بحثا خاصا بـ كورونا

وأشار إلى أن اللجنة العلمية لعبت دورأ كبيرأ فى تحديث البروتوكولات العلمية فى مستشفيات العزل، موضحا أن وزارة الصحة قامت بتدريب ورفع كفاءة الفرق الطبية 25 ألف طبيب عبر دورات تدريبية أو أون لاين و1000 صيدلى، و1200 عضو هيئة تمريض و385 طبيب رعاية مركزة . 


وأوضح " مجاهد" أن الوزارة تمتلك موقعا رسميا يتم الاعلان عنه عن المؤتمرات الطبية والفرق الطبية ويتم مناقشة كل ما يخص بروتوكولات العلاج أو الأدوية الجديدة والإجابة على أسئلة الفرق الطبية ، لافتأ إلى أن اللجنة العملية تقوم أيضأ  بتدريب الفرق الطبية وامدادهم بكل ما هو جديد لمعدل الاصابات .
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