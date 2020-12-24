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فن

خالد أنور يشارك متابعيه جائزة أفضل ممثل شاب 2020 من حفل دير جيست

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:16 م
صدى البلد
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القسم الميداني

شارك الفنان خالد أنور صور جديدة له من تكريمه في حفل دير جيست، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

والجدير بالذكر، حصل الفنان خالد أنور على جائزة أفضل ممثل شاب لعام 2020، وتألق ببدلة سوداء غير تقليدية الشكل.

 

وتفاعل مع خالد أنور عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، وعبروا له عن سعادتهم بالتكريم وتمنوا له مزيد من النجاح لانه يستحق ذلك خوصا بعد الأداء المميز له في الآونة الأخيرة.

 

 شارك خالد أنور مؤخرًا في مسلسل "إلا انا" حكاية لازم أعيش، المسلسل عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب  يسرى الفخرانى، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

 

وقد عبر الفنان خالد أنور عن سعادته بمشاركته في مسلسل هجمة مرتدة المقرر عرضه في موسم رمضان القادم، وقال لـ صدى البلد إن العمل مختلف وسيحقق رد فعل جيد عندما يعرض، وسيؤثر على الناس بشكل كبير.  

 

وأضاف أن فكرة المسلسل، لم تقدم منذ فترة طويلة، لافتا إلى ان دوره جديد ومختلف وتمنى أن ينال إعجاب الجمهور. 

 

مسلسل هجمة مرتدة بطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، ندي موسي وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار واخراج احمد علاء. 

 

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى عن عرض مسلسل هجمة مرتدة  للنجوم أحمد عز وهند صبرى وماجدة زكى وصلاح عبد الله، بموسم دراما رمضان 2021، عبر قنوات المتحدة. 

 

المسلسل من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلا عن تناوله قصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية. 

 

وكشف خالد أنور عن طريقته فى اختيار أعماله الفنية، مجيبا على تساؤل: "هل النجاح الكبير الذي يحققه بعد كل عمل يحمله مسئولية فى إختياراته ويزيدها صعوبة"  وأكد خال أنور أنه لايشترك فى أى عمل من أجل التواجد بل دائما يبحث عن الإختلاف والجديد الذي يقدمه للجمهور. 

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