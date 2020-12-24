مصطفى بكري: محمد صبحي نموذج للفنان المثقف الوطني والملتزم بقضايا أمته..فيديو





وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن الفنان محمد صبحي عبر عن ملايين الأسر مشيرا إلى أنه مثل إمتداد وجدان لأجيال العالم العربي.





وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن الفنان محمد صبحي نموذج للفنان المثقف الوطني والملتزم بقضايا الوطن وأمته مؤكدا أنه إثناء أدائه مسلسل "فارس بلا جواد" تلقى إتهامات عديدة من الخارج بمعاداه اليهود كان محمد صبحي مصمم على إستكمال المسلسل.





وأشار بكري إلى أن الفنان محمد صبحي يعبر عن جموع غفيرة من أبناء هذا الوطن.





رد الفنان محمد صبحي، على منتقدي احتفالية 50 سنة فن، قائلا: ولا سمعته ولا ليا علاقة بيه..دول كتيبة مجهزة لنشر هذه الأقاويل..الحفلة ستذاع قريبا وحين إذاعتها يمكن لهم بالتعليق.

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الفنان محمد صبحي قيمة فنية وثقافية كبيرة مؤكدا أن أعماله على أكثر من 50 سنة تجسد دائما قضايا المجتمع المصري.