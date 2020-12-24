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أخبار العالم

سيضيع في بحر الصين| تغريدات مثيرة للجدل من ضاحي خلفان بشأن بايدن

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:06 م
بايدن
بايدن
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محمود نوفل
هاجم القيادي الأمني الإماراتي، الفريق ضاحي خلفان، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مؤكدا انه لن يملك القرارات الشجاعة التي ميزت ترامب. 


وغرد خلفان عبر  صفحته علي موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلا: ‏سيكون عهد بايدن اشبه ما يكون بعهد نقاهة سياسية للسياسة الخارجية الامريكية .
 
وقال القيادي الأمني الإماراتي: ‏يأتي بايدن بين عهدين.. عهد فاشل لأوباما وعهد ناجح جدا لترمب، ولذلك لن يقلد ترامب وسيقع في خط سير اقرب الى اوباما، ولا يرقى لعهد ترامب.. وسط بين هذا وذاك.

وأضاف خلفان عبر تويتر: سيظهر بايدن ان سياسة ترامب في التعامل مع الملف الإيراني  خاطئة وقد يطرح تعديلات لبعض البنود فقط لذر الرماد في العيون للرأي العام لتقبل ايران بها، وقد يصعد بايدن من تعامله مع بعض الدول العربية ويلمح بمشروع الاخوان لزعزعة بعض الدول العربية. 

وتوقع خلفان أن يضيع بايدن في بحر الصين،  قائلا: "سيضيع بايدن في بحر الصين.. سيحاول ان يتخذ موقفا اهدأ بغية الالتفاف على الصين او كبح جماح سرعة قطارها الاقتصادي ولكنه لن يفلح. 

وتابع :  مسيرة بايدن ستكون مثقلة باعباء لا يقدر بحكم شيخوخته ان يتابع مجرياتها مما سيمكن النائب من لعب الدور البديل.

واستكمل :  ‏معاهدات السلام خلصها ترمب..سليماني....والنوايا الايراني  قضى عليهما ترمب...لم يبق ترامب لمن سيأتي بعده حاجة محرزة.

واستطرد قائلا : ‏لذلك بايدن آت للرئاسة الأمريكية  لتكملة العدد، ف‏كل القضايا الساخنة انهاها ترامب، ‏ولذلك الاتيان ببايدن للرئاسة هو مجرد تكريم له من صناع القرار الامريكي الذين يعملون في الخفاء.

وواصل تغريداته قائلا : ‏وقد تشاهدنا بايدن في مقابلات تلفزيونية وهو نائم.. انما للعمر حدود في بذل المجهود. 

وأتم : ‏عام واحد وعشرين عام الصين.. سجلوا هذه التغريدة لديكم.
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