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برلمان

برلماني يرفض فرض حظر التجول ليلة رأس السنة.. ويناشد المواطنين: حامل فيروس كورونا يلتزم بيته

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:00 م
احتفالات رأس السنة
احتفالات رأس السنة - أرشيفية
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معتز الخصوصى
ٌقال النائب حسنى حافظ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إنه لا يؤيد فرض حظر التجول ليلة رأس السنة، خاصة أن هناك عددا من المواطنين سيتضررون من فرض حظر التجول لعدم ممارسة أعمالهم.

وطالب حافظ فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" وسائل الإعلام بضرورة التركيز على توعية الشعب المصري بضرورة التصدى لفيروس كورونا ، مناشدا من يحمل فيروس كورونا بالبقاء فى المنزل وعدم التجول فى الشارع وألا يتستر على إصابته بكورونا ويصارح ذويه.

وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، ضرورة  اتباع المواطنين الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، مشيرا إلى ضرورة فرض غرامات فورية على كل من لا يرتدى كمامة.

وكان المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، علق على قرار فرض حظر التجوال ليلة رأس السنة لمنع التجمعات بسبب انتشار فيروس كورونا، وقال إن لجنة الازمات هى من لديها الحق فى اتخاذ مثل هذه القرارات ولكن حتى الآن لا يوجد أى اقتراح بهذا الأمر.

وكشف إنه سيتم إلغاء جميع المراسم الاحتفالية برأس السنة، وأوضح أن أى فندق سيقيم حفل رأس سنة سيتم توقيع عقوبة عليه، وستكون هناك إجراءات قاسية منها سحب التراخيص.

وأكد أن هناك  363 مستشفى عزل، والمواطنين عليهم الالتزام بالاجراءات الاحترازية، وأن على الجميع الحذر من السيناريو الأسود، وهو الارتفاع الشديد فى الإصابات.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن هناك ارتفاعا فى عدد الإصابات بفيروس كورونا، وعدد الإصابات اليوم وصل لـ 911 حالة وعدد الإصابات بكورونا يعبر عن حالة قلق، والإصابات سنتجاوز 1000 إصابة بكورونا خلال الأيام المقبل.
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