برلماني يرفض فرض حظر التجول ليلة رأس السنة.. ويناشد المواطنين: حامل فيروس كورونا يلتزم بيته

ٌقال النائب حسنى حافظ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إنه لا يؤيد فرض حظر التجول ليلة رأس السنة، خاصة أن هناك عددا من المواطنين سيتضررون من فرض حظر التجول لعدم ممارسة أعمالهم.





وطالب حافظ فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" وسائل الإعلام بضرورة التركيز على توعية الشعب المصري بضرورة التصدى لفيروس كورونا ، مناشدا من يحمل فيروس كورونا بالبقاء فى المنزل وعدم التجول فى الشارع وألا يتستر على إصابته بكورونا ويصارح ذويه.





وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، ضرورة اتباع المواطنين الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، مشيرا إلى ضرورة فرض غرامات فورية على كل من لا يرتدى كمامة.





وكان المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، علق على قرار فرض حظر التجوال ليلة رأس السنة لمنع التجمعات بسبب انتشار فيروس كورونا، وقال إن لجنة الازمات هى من لديها الحق فى اتخاذ مثل هذه القرارات ولكن حتى الآن لا يوجد أى اقتراح بهذا الأمر.





وكشف إنه سيتم إلغاء جميع المراسم الاحتفالية برأس السنة، وأوضح أن أى فندق سيقيم حفل رأس سنة سيتم توقيع عقوبة عليه، وستكون هناك إجراءات قاسية منها سحب التراخيص.





وأكد أن هناك 363 مستشفى عزل، والمواطنين عليهم الالتزام بالاجراءات الاحترازية، وأن على الجميع الحذر من السيناريو الأسود، وهو الارتفاع الشديد فى الإصابات.



