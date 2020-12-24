حسام عبد الغفار: 80% من مصابي كورونا لا يحتاجون للعزل بالمستشفيات

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزراة التعليم العالي والبحث العلمي ، إنه تم إعادة المستشفيات الجامعية التي كانت مخصصة للعزل في الموجة الأولى للعمل بكامل طاقتها.
مشيرًا إلى أن على مستوى القاهرة يوجد مستشفى الباطنة التابعة لجامعة القاهرة ، ومستشفى قصر العيني، والمستشفى الميداني، ومستشفى العبور التخصصي ، ومستشفى طب المسنين، بالإضافة إلى مستشفى بدر التابعة لجامعة حلوان .
وتابع " حسام عبد الغفار " في
مداخلة هاتفية على فضائية " تن " ، أن كل هذه المستشفيات تأهلت لإعادتها إلى أن تكون مخصصة للعزل ، حيث يبلغ عدد المستشفيات حوالي 25 مستشفى
مخصصة كاملًا للعزل ، مضيفًا أن باقي الـ 115 مستشفى ، سيوفر بها أقسام
معينة تُخصص للعزل فقط ، من أجل رفع السعة الاستيعابية للمستشفيات الجامعة لقبول حالات
الإصابة بكورونا .
وأكد المتحدث باسم
وزراة التعليم العالي ، أن هذه المستشفيات الجامعية مازالت تقوم بدورها في استقبال
المرضى المصابين بأمراض أُخرى بخلاف الكورونا ، واستقبال جميع الحالات وليست حالات
كورونا فقط ، حتى لا يتضرر المرضى الآخرون بسبب وجود مستشفيات العزل .
وأضاف " عبد الغفار " ، أنه على رغم من ارتفاع معدلات الإصابة ،
إلا أن حوالي 80% من المصابين لا يحتاجون إلى العزل في المستشفيات ، مشيرًا إلى أن
هناك مصابين لا تظهر عليهم أعراض تمامًا ، أو مصابين ولكن تظهر عليهم أعراض بسيطة
.
ونوه ، إلى أن مستشفيات العزل مخصصة للمصابين بكورونا ولكن تظهر عليهم الأعراض
بشكل كبير ، والمصابين الذين لديهم عوامل أُخرى تساعد على تنشيط المرض ، أي
المصابين بأمراض مُزمنة مثل السكر والضغط ، بالإضافة إلى أمراض القلب ، وأمراض
الجهاز التنفسي .
وأوضح ، أن العزل المنزلي هو المُرشح به طبيًا وعلميًا ، للمصابين بكورونا
، وتظهر عليهم أعراض بسيطة ، أو بدون أعراض تمامًا ، مشيرًا إلى توافر أماكن
كثيرة داخل المستشفيات المخصصة للعزل .
وأردف: " نحن كدولة دائمًا نتوقع الأسوأ ، ونُهيئ أنفسنا للأسوأ ،
لكن نسعى جاهدين إلى أن نحافظ على تقليل الإصابات ، وعدم الاحتياج إلى دخول
المستشفيات .