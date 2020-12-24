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حسام عبد الغفار: 80% من مصابي كورونا لا يحتاجون للعزل بالمستشفيات

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:05 م
الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزراة التعليم العالي
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ندى رأفت

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزراة التعليم العالي والبحث العلمي ، إنه تم إعادة المستشفيات الجامعية التي كانت مخصصة للعزل في الموجة الأولى للعمل بكامل طاقتها.


مشيرًا إلى أن على مستوى القاهرة يوجد مستشفى الباطنة التابعة لجامعة القاهرة ، ومستشفى قصر العيني، والمستشفى الميداني، ومستشفى العبور التخصصي ، ومستشفى طب المسنين، بالإضافة إلى مستشفى بدر التابعة لجامعة حلوان .


وتابع " حسام عبد الغفار " في مداخلة هاتفية على فضائية " تن " ، أن كل هذه المستشفيات تأهلت لإعادتها إلى أن تكون مخصصة للعزل ، حيث يبلغ عدد المستشفيات حوالي 25 مستشفى مخصصة كاملًا للعزل ، مضيفًا أن باقي الـ 115 مستشفى ، سيوفر بها أقسام معينة تُخصص للعزل فقط ، من أجل رفع السعة الاستيعابية للمستشفيات الجامعة لقبول حالات الإصابة بكورونا .



وأكد المتحدث باسم وزراة التعليم العالي ، أن هذه المستشفيات الجامعية مازالت تقوم بدورها في استقبال المرضى المصابين بأمراض أُخرى بخلاف الكورونا ، واستقبال جميع الحالات وليست حالات كورونا فقط ، حتى لا يتضرر المرضى الآخرون بسبب وجود مستشفيات العزل .


وأضاف " عبد الغفار " ، أنه على رغم من ارتفاع معدلات الإصابة ، إلا أن حوالي 80% من المصابين لا يحتاجون إلى العزل في المستشفيات ، مشيرًا إلى أن هناك مصابين لا تظهر عليهم أعراض تمامًا ، أو مصابين ولكن تظهر عليهم أعراض بسيطة .


ونوه ، إلى أن مستشفيات العزل مخصصة للمصابين بكورونا ولكن تظهر عليهم الأعراض بشكل كبير ، والمصابين الذين لديهم عوامل أُخرى تساعد على تنشيط المرض ، أي المصابين بأمراض مُزمنة مثل السكر والضغط ، بالإضافة إلى أمراض القلب ، وأمراض الجهاز التنفسي .


وأوضح ، أن العزل المنزلي هو المُرشح به طبيًا وعلميًا ، للمصابين بكورونا ، وتظهر عليهم أعراض بسيطة ، أو بدون أعراض تمامًا ، مشيرًا إلى توافر أماكن كثيرة داخل المستشفيات المخصصة للعزل .


وأردف: " نحن كدولة دائمًا نتوقع الأسوأ ، ونُهيئ أنفسنا للأسوأ ، لكن نسعى جاهدين إلى أن نحافظ على تقليل الإصابات ، وعدم الاحتياج إلى دخول المستشفيات .

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