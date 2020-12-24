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رياضة

الأسمرات تستضيف نهائي بطولة كرة القدم الخماسية.. الأحد القادم

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:18 م
صدى البلد
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ريهام بكير
تستضيف المدينة الشبابية والرياضية بحي الأسمرات الأحد القادم الموافق 27 ديسمبر التصفيات النهائية لبطولة كرة القدم الخماسية علي مستوي الجمهورية للمعاقين بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.

ويشارك في التصفيات 8 أندية وفرق بواقع 5 إعاقة فكرية و3 داون سيندروم وهي نادي الهدف طنطا، البنك الأهلي المصري، المصري القاهري، النصر الرياضي،  العزيمة (فريقين) ومركز شباب الجزيرة (فريقين).

وتأتي التصفيات النهائية استكمالا لمنافسات الدور الأول الذي استضافه المركز الأوليمبي خلال شهر سبتمبر الماضي.

وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تم تعميمها من قبل وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة للحفاظ علي صحة وسلامة اللاعبين.

يذكر أن الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية هو هيئة رياضية تخضع لرقابة وزارة الشباب والرياضة المصرية، أشهرت في فبراير 2014م بقرار رقم 230. 

يوفر الاتحاد الرياضي  المصري للإعاقات الذهنية فرص حقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة الأنشطة الرياضية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي؛ الأمر الذي يعزز من عملية الدمج الذي نستهدف تحقيقه لهم في المجتمع، كما تحسن مشاركاتهم المستمرة وما يخضعون له من تدريبات مكثفة لدى الاتحاد في مختلف الأنشطة من مهاراتهم العملية.
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