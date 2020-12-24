مصطفى بكري بعد عقر 10 أطفال: هي قنا ناقصة سلعوة.. فيديو

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن الأهالي بالمحافظة طاردوا السلعوة وتمكنوا من قتلها وتم إخطار مديرية الأمن بالواقعة للتحقيق في ملابسات الحادث.

وقال مقدم برنامج حقائق واسرار: "هي ناقصة السلعوة تجيلنا قنا"، مؤكدا أنها ليست المرة الأولى التي تظهر فيها السلعوة.

وتمكنت أجهزة الأمن بقنا، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، من قتل السلعوة التى عقرت 9 أشخاص بمنطقة الحصواية.





وكانت سلعوة هاجمت عددا من الأشخاص بينهم أطفال بمنطقة الحصواية، شرق مدينة قنا، وتمكنت من عقر 9 منهم، وتم تحويلهم للمستشفى العام.





و تسببت السلعوة فى حالة من الذعر والهلع، بين أهالى منطقة الحصواية و الأحياء المجاورة، ما دفع مديرية الطب البيطري بقنا، بالتنسيق مع الأمن، بالدفع بعدد من الفرق لمتابعة السلعوة والقضاء عليها.