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خبير تكنولوجيا: إجمالي التجارة الإلكترونية بمصر 11 مليار دولار

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:35 م
محمد عزام، عضو مجلس
محمد عزام، عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدار التكنولوجية
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أسامة علي
قال محمد عزام، عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا، إن الاعتماد على التكنولوجيا مطلب أساسى للقدرة على اختراق الأسواق الخارجية، والوصول بالمنتج لأى مكان فى العالم.


وتابع عزام خلال حواره مع "اكسترا نيوز"، أن 12% سنويا من التجارة العالمية يمر عبر المنصات الإلكترونية، لافتا إلى أن المصريين أنفقوا 11 مليار دولار حسب احصائيات 2019 عن طريق التعامل بالتجارة الإلكترونية، ومتوقع زيادتها بنسبة 80 خلال عام 2020.


وأكد عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا، أن الاعتماد على الاقتصاد الرقمى هو محرك النمو العالمي فى أوقات الأزمات.


وكشف عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا، أن 42 مليون مصرى يستخدمون التجارة الإلكترونية، بحجم تعاملات 11 مليار 
دولار حسب آخر الاحصائيات.


وأوضح محمد عزام، أن إجمالى الانفاق على استخدام "اوبر وكريم" عن طريق الانترنت وصل لـ 500 مليون دولار.
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