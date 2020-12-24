خبير تكنولوجيا: إجمالي التجارة الإلكترونية بمصر 11 مليار دولار





وتابع عزام خلال حواره مع "اكسترا نيوز"، أن 12% سنويا من التجارة العالمية يمر عبر المنصات الإلكترونية، لافتا إلى أن المصريين أنفقوا 11 مليار دولار حسب احصائيات 2019 عن طريق التعامل بالتجارة الإلكترونية، ومتوقع زيادتها بنسبة 80 خلال عام 2020.









وأكد عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا، أن الاعتماد على الاقتصاد الرقمى هو محرك النمو العالمي فى أوقات الأزمات.









وكشف عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا، أن 42 مليون مصرى يستخدمون التجارة الإلكترونية، بحجم تعاملات 11 مليار

دولار حسب آخر الاحصائيات.







