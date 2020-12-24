ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بمناسبة العام الجديد.. إسعاد يونس: كل سنة وأنتم كلكم طيبين وحلوين

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:09 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الميداني

شاركت النجمة والإعلامية الكبيرة اسعاد يونس صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.


وعلقت اسعاد يونس، قائلة: " كل سنة وانتم كلكم طيبين وحلوين ".


وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وعبروا لها عن حبهم الشديد، وتمنوا لها عاما ميلاديا جديدا مليئا بالسعادة والفرح.


وتقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهانى إلى الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس لحصولها على جائزة أفضل مذيعة وأفضل برنامج ترفيهى خلال حفل توزيع جوائز دير جيست للعام السادس على التوالى. 


وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها بفوز الإعلامية إسعاد يونس بهذه الجائزة المستحقه ، قائلة " إن الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس هى بحق صاحبة وصانعة السعادة لما تقدمه ببراعه واحترافية معهوده من برنامج هام وجدير بالمتابعة تلتف حوله الأسرة المصرية ويجمع بين الترفيه والحرص على تسليط الضوء على الثقافة المصرية بفروعها المختلفة الى جانب التركيز على ابراز النماذج الايجابية الناجحه فى جميع المجالات " ، متمنية لها المزيد من النجاحات.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

برنامج ليس رياضيا.. أول ظهور إعلامي لـ موسيماني مدرب الأهلي

مفيش مواهب.. طارق الشيخ: أرفض غناء المهرجانات

أخبار الرياضة.. أول تعليق من أيمن يونس بعد الاعتداء عليه بالضرب.. وصحفي مغربي يهاجم الكاف بعد نقل السوبر الأفريقي إلى قطر

بعد استضافتها موسيماني.. حقيقة إصابة إسعاد يونس بفيروس كورونا

بمسلسل بنت السلطان.. روجينا تخوض ماراثون دراما رمضان 2021

ترشيحاتنا

حب حياتي.. مصاب بـ كورونا يكتب رسالة وداع مبكية لزوجته قبل وفاته .. شاهد

الأعراض زادت فى 3 أيام.. مدير مستشفى حميات دمنهور يروى تفاصيل إصابته بـ كورونا

On Time Sports تحصل على حقوق البث الحصري لبطولة العالم لكرة اليد - مصر 2021

دراسة.. تناول كوب من هذا المشروب يحارب النقرس وهشاشة العظام

خلال 72 ساعة.. صن داونز يحسم بيع سيرينو إلى الأهلي

إصابة الفنان كريم فهمي بفيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد هروبها لمدة 20 عامًا.. امرأة متهمة بـ7 جرائم قتل خلف القضبان.. تفاصيل

نشرة الصحة والمرأة.. أعراض سلاسة كورونا الجديدة.. صور أصالة وطارق العريان قبل الطلاق.. خطوات تزيين المنزل في الكريسماس.. علاقة تساقط الشعر بـ كورونا

طريقة علاج اليدين من آثار الفلفل الحار في المنزل