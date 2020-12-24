ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فرجاني ساسي ينعى رئيس نادي الزمالك

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:21 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
Advertisements
مصطفى كرم
نعى فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك وفاة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك.

ونشر فرجاني ساسي عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام صورة للراحل وعلق عليها قائلا "إنا لله وإنا إليه راجعون..." يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلي ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي".

وتوفى صباح اليوم، الخميس، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك، بعد صراع مع فيروس كورونا.


وكان المستشار البكري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، دخل العناية المركزة أكثر من مرة للعلاج من فيروس كورونا بمستشفى العزل بالعجوزة.



وتولى البكري رئاسة الزمالك بقرار من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عقب قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور بعد إحالة المخالفات المالية التى رصدها تقرير لجان التفتيش لنيابة الأموال العامة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة ينعي وفاة رئيس نادي الزمالك

هاني حتحوت ينعي وفاة رئيس نادى الزمالك بعد صراع مع كورونا

الزمالك ينعى المستشار أحمد البكري

مرتضى منصور ينعى رئيس نادى الزمالك

الاتحاد السكندري ينعى المستشار أحمد البكري رئيس نادي الزمالك

سموحة ينعى المستشار أحمد البكري رئيس نادي الزمالك

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. 5 قرارات عاجلة في الزمالك بعد وفاة رئيس النادي.. إزالة لافتات مرتضى منصور.. شوبير يصدم جماهير الأهلي

شرط وحيد من فرجاني ساسي لتجديد عقده مع الزمالك

محافظ شمال سيناء يوضح تفاصيل تفجير خط الغاز في العريش

بعد شائعات ارتباطها بطارق العريان.. 10 صور لـ نيكول سعفان تثير الجدل

خلال استقبال وزير النقل.. إصابة رئيس مدينة سفاجا فى حادث تصادم

سبب طلاق أصالة .. من هي نيكول سعفان حبيبة طارق العريان؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة علاج اليدين من آثار الفلفل الحار في المنزل

الانتشار الأسرع للفيروس .. 7 أعراض لـ سلاسة كورونا الجديدة

بعد وفاة المالك.. لقطة لـ «شبح» داخل منزل خالٍ تثير الجدل.. شاهد