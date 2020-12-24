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اقتصاد

تعاون البنك الأهلي و إي فاينانس في التحصيل الإلكتروني لخدمات المحليات

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:44 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى

أبرم البنك الاهلى بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية إي فاينانس بهدف تفعيل خدمة التحصيل الالكتروني وميكنة كافة الخدمات التي تقدمها المحليات بعدد من محافظات الجمهورية.


حيث صرح يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن المنظومة الجديدة التي يقدمها البنك الأهلي لأول مرة في مصر بهدف التحصيل الالكتروني لخدمات المحليات يمتد نشاطها لأكثر من 9 محافظات مصرية كمرحلة أولى على ان يتم استكمال باقي المحافظات تبعا، وحيث تأتي سعيا من البنك إلى نشر ثقافة استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية وضمن دوره الفعال والمتنامي في تفعيل مبدأ الشمول المالي ودعم منظومة التحول الرقمي والانتقال لمجتمع أقل اعتمادا على النقد وهو أحد مستهدفات الدولة خاصة في ضوء ضرورة تقليل التعامل النقدي مراعاة لمعايير الصحة العامة وفقا لرؤية مصرالرقمية.


مشيرا الى حرص البنك على تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري وهو الدور الذي يضطلع به دائما بوصفه بنك أهل مصر.

    وأضاف كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري أن منظومة السداد الالكتروني لخدمات المحليات تشمل اهم الخدمات التي يقبل عليها المواطنين لتلبية احتياجاتهم عبر بوابة خدمات المحليات الإلكترونية والتي تتضمن 42 خدمة منها تجديد تراخيص البناء، توصيل مرافق مؤقتة، اخطار بتغيير نوع الاستغلال أو النشاط، تجديد رخصة إشغال، تنازل عن رخصة محل، الحصول على صورة طبق الأصل من جميع أنواع التراخيص، سداد أقساط إيجار، وحجز الجبانات، إعلان تصالح عن حجز إداري، على أن يتم ميكنة جميع الخدمات المتبقية التي تقدمها المحليات كمرحلة ثانية.


وأكد سوس ان منظومة التحصيل الالكتروني التي يقدمها البنك الأهلي المصري لخدمات المحليات يتم تطبيقها حاليا في9 محافظات هي القاهرة-كفر الشيخ –الأقصر– السويس- البحر الأحمر – دمياط – الفيوم– الشرقية – الغربية ، وجارى الانتهاء من ربط باقي محافظات الجمهورية على بوابة المحليات الإلكترونية لسداد مستحقات المحافظات مقابل تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تقوم المنظومة على السداد عن طريق شبكة الإنترنت من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات باستخدام الكروت البنكية.


أكد براهيم سرحان، رئيس شركة اي فاينانس أن هذا التعاون الجديد مع البنك الأهلي المصري يأتي تتويجا لسابق أعمال الشركة وكأحد خطوات الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، في إطار خطة الدولة نحو تفعيل الخريطة الاستثمارية لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، مشيرا أن الخدمة تعمل على تطوير أداء الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن بما يتماشى مع رؤية مصر المستقبلية 2030.

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