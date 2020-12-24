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محافظات

افتتاح ميدان الشهيد إبراهيم الرفاعى ببلقاس.. صور

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:18 م
نائب محافظ الدقهلية
نائب محافظ الدقهلية يفتتح ميدان الشهيد إبراهيم الرفاعى
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همت الحسينى
أناب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  هيثم الشيخ نائب محافظ  الدقهلية يرافقه العقيد تامر العوضى المستشار العسكرى للمحافظة ، والنائب فايز الذكى عن دائرة بلقاس والدكتور عمرو عبد العاطى رئيس مركز ومدينة بلقاس، لإفتتاح الميدان الجديد بمدينة بلقاس والذى يحمل اسم " الشهيد ابراهيم الرفاعى" تخليدا لذكراه، والميدان تم تنفيذه بالمشاركة المجتمعية لأبناء مركز ومدينة بلقاس.

جاء ذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين البيئة العامة للمواطنين وتحقيق مطالبهم، وتنفيذا لمبادرة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية "ميدان جديد فى كل مدينة بنطاق محافظة الدقهلية.

كما افتتح نائب المحافظ نيابة عن محافظ الدقهلية مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلقاس بعد الانتهاء من تطويره بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين من خلال تهيئة البيئة المناسبة للعاملين التى تمكنهم من اداء عملهم على اكمل وجه عملا على راحة المواطنين المترددين لطلب الخدمات المختلفة من القطاعات والادارات بديوان المركز .

واكد نائب المحافظ الاهتمام البالغ للمحافظ ومتابعته المستمرة لتنفيذ خطة المحافظة المتكاملة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة قطاعات المرافق والخدمات على مستوى المحافظة ، وكذا دعمه الكامل لتشجيع المشاركة المجتمعية التى تستهدف رفع المعاناة عن المواطنين ومساندة اجهزة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ان هناك خطه شاملة  لتطوير الميادين وانشاء ميادين جديدة  بنطاق المحافظة وقال ان "مبادرة ميدان جديد" في كل مدينة تستهدف إعادة المظهر الحضاري للمدن ورسم صورة راقية بربوع المحافظة بما يليق بأهلنا بالدقهلية .

واشار  الى انه  كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ ميادين جديدة في اماكن حيوية بالمدن يتم اختيارها بهدف الحفاظ علي المظهر الحضاري لمدن ومراكز المحافظة.

واضاف المحافظ أن انشاء الميادين الجديدة او التطوير للقائم منها يأتي بالتعاون بين المحافظة والمجتمع المدني الذي يميز أهالي الدقهلية مؤكدا على ان التنسيق قائم ومستمر مع كافة منظمات المجتمع المدني بكل مركز ومدينة للمشاركة مع المحافظة لاستكمال تنفيذ الميادين الجديدة بالمدن على مستوى المحافظة.
افتتاح ميدان الشهيد إبراهيم الرفاعى ببلقاس.. صور
افتتاح ميدان الشهيد إبراهيم الرفاعى ببلقاس.. صور
افتتاح ميدان الشهيد إبراهيم الرفاعى ببلقاس.. صور
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