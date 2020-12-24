نشرة الصحة والمرأة.. أعراض سلاسة كورونا الجديدة.. صور أصالة وطارق العريان قبل الطلاق.. خطوات تزيين المنزل في الكريسماس.. علاقة تساقط الشعر بـ كورونا

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة في مجالي الصحة والمرأة، إليكم أبرز العناوين.
يأتي فيروس كورونا الجديد بأعراض مختلفة يمكن أن تؤثر على أجزاء مختلفة من الجسم ويمكن أن تتراوح أيضًا من مشاكل خفيفة إلى مضاعفات خطيرة، في حين أن الأعراض الشائعة تشمل الحمى والسعال الجاف والإرهاق، فقد تنتقل العلامات النادرة وغير العادية لـ COVID-19 من فقدان حاسة الشم والتذوق إلى التهاب الحلق ومشاكل في الجهاز الهضمي.
ظهرت السلالة الجديدة من فيروس كورونا في عدد من البلاد، والتي بدأت من إنجلترا وتسبب في مخاوف عديدة مرة أخرى بعد أن انخفضت أعداد المصابين.
بينما يعمل العلماء في جميع أنحاء العالم حربًا ضد فيروس كورونا ، كما يعمل مختبر بجامعة كولورادو بولدر على أسلحة جديدة لمحاربة تهديد جرثومي مختلف، وهو المد المتصاعد من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.
مع بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا، واقتراب الكريسماس لا يميل الكثير من الأشخاص للأحتفال في الخارج، ويفضلوا الحتفال في المنزل مع الأسرة، وتزيين البيت بشكل جميل.
نشرت دراسة جديدة وفقًا لموقع "medicalxpress"، يبدو أن الأشخاص الذين لديهم أجسام مضادة من الإصابة بـ فيروس كورونا أقل عرضة للإصابة بعدوى ثانية لعدة أشهر وربما لفترة أطول.
ظهر المخرج طارق العريان، في صورة جديدة تجمعة بمجموعة من الأصدقاء أحتفالا بالكريسماس ، وكانت الموديل نيكول سعفان بجوارة لأول مرة بعد كثير من الشائعات حول ارتباطهما ، والتي قيل إن ارتباطهما هو سبب طلاق العريان من الفنانة أصالة بعد زواج دام لسنوات.