ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نشرة الصحة والمرأة.. أعراض سلاسة كورونا الجديدة.. صور أصالة وطارق العريان قبل الطلاق.. خطوات تزيين المنزل في الكريسماس.. علاقة تساقط الشعر بـ كورونا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:44 م
أصالة وطارق العريان
أصالة وطارق العريان
Advertisements
حياة عبد العزيز
نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة في مجالي الصحة والمرأة، إليكم أبرز العناوين.


يأتي فيروس كورونا الجديد بأعراض مختلفة يمكن أن تؤثر على أجزاء مختلفة من الجسم ويمكن أن تتراوح أيضًا من مشاكل خفيفة إلى مضاعفات خطيرة، في حين أن الأعراض الشائعة تشمل الحمى والسعال الجاف والإرهاق، فقد تنتقل العلامات النادرة وغير العادية لـ COVID-19 من فقدان حاسة الشم والتذوق إلى التهاب الحلق ومشاكل في الجهاز الهضمي. 


ظهرت السلالة الجديدة من فيروس كورونا في عدد من البلاد، والتي بدأت من إنجلترا وتسبب في مخاوف عديدة مرة أخرى بعد أن انخفضت أعداد المصابين.


بينما يعمل العلماء في جميع أنحاء العالم حربًا ضد فيروس كورونا ، كما يعمل مختبر بجامعة كولورادو بولدر على أسلحة جديدة لمحاربة تهديد جرثومي مختلف، وهو المد المتصاعد من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.


مع بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا، واقتراب الكريسماس لا يميل الكثير من الأشخاص للأحتفال في الخارج، ويفضلوا الحتفال في المنزل مع الأسرة، وتزيين البيت بشكل جميل.


نشرت دراسة جديدة وفقًا لموقع "medicalxpress"، يبدو أن الأشخاص الذين لديهم أجسام مضادة من الإصابة بـ فيروس كورونا أقل عرضة للإصابة بعدوى ثانية لعدة أشهر وربما لفترة أطول. 


ظهر المخرج طارق العريان، في صورة جديدة تجمعة بمجموعة من الأصدقاء أحتفالا بالكريسماس ، وكانت الموديل نيكول سعفان بجوارة لأول مرة بعد كثير من الشائعات حول ارتباطهما ، والتي قيل إن ارتباطهما هو ‏سبب طلاق العريان من الفنانة أصالة بعد زواج دام لسنوات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بإطلالات مختلفة ومميزة .. شام الذهبى تشعل إنستجرام

للوقاية من كورونا.. 10 بدائل للاحتفال بالكريسماس في المنزل

بعد شائعات ارتباطها بطارق العريان.. 10 صور لـ نيكول سعفان تثير الجدل

بعد صورته الأخيرة وتعليقها القوي.. صور جمعت بين أصالة وطارق العريان قبل الطلاق

أخبار الفن| قصة انفصال أصالة وطارق العريان بعد ظهوره مع حبيبته الجديدة.. جمهور الهضبة في انتظار ألبومه الجديد يا أنا يا لأ

موجز السوشيال ميديا.. نجوم الرياضة ينعون رئيس نادي الزمالك.. ابنة أصالة توجه رسالة لـ طارق العريان

ترشيحاتنا

الليلة بـ 45 ألف| إعلامي يهاجم المستشفيات الخاصة بسبب فيروس كورونا

بعد وفاة المالك.. لقطة لـ «شبح» داخل منزل خالٍ تثير الجدل.. شاهد

نشرة الصحة والمرأة.. أعراض سلاسة كورونا الجديدة.. صور أصالة وطارق العريان قبل الطلاق.. خطوات تزيين المنزل في الكريسماس.. علاقة تساقط الشعر بـ كورونا

الانتشار الأسرع للفيروس .. 7 أعراض لـ سلاسة كورونا الجديدة

تدريب 25 ألف طبيب.. الصحة تحذر من خطورة الموجة الثانية لـ كورونا

وزير المالية: التعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح كورونا وحجز 30 أخرى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد هروبها لمدة 20 عامًا.. امرأة متهمة بـ7 جرائم قتل خلف القضبان.. تفاصيل

نشرة الصحة والمرأة.. أعراض سلاسة كورونا الجديدة.. صور أصالة وطارق العريان قبل الطلاق.. خطوات تزيين المنزل في الكريسماس.. علاقة تساقط الشعر بـ كورونا

طريقة علاج اليدين من آثار الفلفل الحار في المنزل