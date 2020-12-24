تأهيل 50 سيدة على القيادة ببني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف جانبًا من فعاليات الجلسة الختامية ضمن البرنامج التدريبي للمجموعة الثانية على القيادة الفاعلة لعدد 50 سيدة من كافة الفئات، والذي ينظمه فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف بالتعاون مع المحافظة تحت عنوان"نحو قيادة نسائية فاعلة"، ويستهدف إعداد وتدريب وتأهيل القيادات النسائية على مجال العمل العام، وذلك بحضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، والأستاذة نرمين محمود مقررة فرع المجلس ببني سويف وعدد من المحاضرين أكاديميين وتنفيذيين وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة.





ومن جانبه قام السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف بالإنابة عن المحافظ"د.محمد هاني غنيم"بتسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية، مؤكدا على أهمية الدورة التي استهدفت العديد من المحاور التي تأتي ضمن الإستراتيجية المصرية لبناء الشخصية المصرية المتكاملة،وضمن جهود الدولة التي تهدف لتمكين المرأة في شتى المجالات،من منطلق أن المرأة المصرية ركيزة رئيسية لبناء الوطن وتحقيق تقدمه وازدهاره.

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حيث شارك في البرنامج 50 سيدة بالمرحلة الثانية، التي قد سبقتها مرحلة أولى"نوفمبر الماضى" وبمشاركة 40 سيدة،حيث تمت مراعاة زيادة العدد في الدفعة الثانية وتنوع الفئات المستهدفة في مختلف التخصصات والمجالات.





فضلا عن إضافة موضوعات ومحاور جديدة على برنامج التدريب،والذي يشمل التدريب المشاركات المستهدفات في مجالات التخطيط والإدارة واتخاذ القرار وقيادة فريق العمل والتواصل الفعال والسمات الشخصية وغيرها من المهارات اللازمة لإكساب المتدربات الإجادة التامة للقيادة والإدارة.





وتضمن البرنامج عددًا من المحاور على مدار 3 أيام متصلة بدأت"أول أمس"بجلسة افتتاحية لشرح وتعريف بالبرنامج،أعقبها جلسة ثانية تناولت موضوعات متعلقة ببرنامج بناء الشخصية(القيادة والتخطيط والإدارة ومهارات الاتصال)،ومحاضرات عن التمكين الاقتصادي للمرأة،والمجتمع المدني من الأحزاب والجمعيات والنقابات ومفهوم الدولة.



