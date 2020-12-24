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توك شو

الليلة بـ 45 ألف| إعلامي يهاجم المستشفيات الخاصة بسبب فيروس كورونا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:11 م
كورونا
كورونا
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عبد الخالق صلاح
هاجم الإعلامي محمد موسى، المستشفيات الخاصة ، بسبب تعاملها مع مرضى فيروس كورونا باعتبارهم "سبوبة" في استغلال واضح للتجارة بآلام المواطنين، مطالبا الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وجميع أجهزة الدولة بفرض رقابة صارمة على هذه المستشفيات.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم ، "المستشفيات الخاصة بتمص دم المرضي طب مش كفاية عليهم المرض..  لا دى زي المثل ما بيقول موت وخراب ديار، ندائي هنا للمسئولين عن الصحة في مصر يا جماعة المستشفيات الخاصة جايبه سكينة وبتدبح ضحايا فيروس كورونا الليلة في المستشفى الخمس نجوم وصلت ٤٥ ألف جنيه والأقل ٢٢ ألف جنيه والأقل  بـ ١٧ اـلف جنيه.

وأتم "موسى"، "هل ده يرضي ربنا والله ده حرام يعنى إللى مش معاه فلوس يموت، والحقيقة إن المستشفيات الخاصة تحتاج لرقابة دائمة من وزارة الصحة.. من قطاع العلاج الحر، لأن استغلال الناس واستغلال مرضهم جريمة لابد أن يحاسب عليها أي صاحب مستشفي أو طبيب ارتضى لنفسه أن يستغل الحدث ويتعامل مع كورونا بشكل " تجاري " بعيدًا عن مهنة الطب وإنسانيتها وقسمها.

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