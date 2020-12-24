مصطفى بكري: رئيس مجلس النواب تحمل الكثير ودافع عن مؤسسات الدولة..فيديو





وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد، نتمنى أن نكون على مرحلة جديدة في تاريخ مصر بوجود أحزاب أغلبية ومعارضة للتعبير عن مشاكل المواطنين وأن نكون في خندق واحد للدفاع عن بلدنا.





وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أنه نحو 80% من أعضاء المجلس القديم لم يكتب لهم التوفيق في التواجد بالمجلس الجديد مؤكدا أن المجلس تحمل الكثير في الفترات السابقة وكثير من الأعضاء كانوا موجودين بالقضايا الوطنية.





وأشار بكري إلى أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب قد تحمل الكثير ودافع عن مؤسسات الدولة المختلفة ونجح في أن يقود مجلسا أصدر أكثر من 800 قانون وظلم كثيرا الإعلام وتم مهاجمته بشكل كبير.





وقال مقدم برنامج حقائق وأسرار أن البرلمان قد سار جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة الوطنية.

قال الإعلامي مصطفى بكري، لأول مرة أجد هذا النظام الذي رآه كل النواب مؤكدا أن هناك بداية هامة وتبشر بالخير لفصل تشريعي جديد مؤكدا أن البرلمان الجديد ستبدأ جلساته يوم 10 أو 11 يناير 2021.