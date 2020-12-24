محافظ شمال سيناء يوضح تفاصيل تفجير خط الغاز في العريش

تعرض خط الغاز الرئيسى المغذى لمدينة العريش إلى تفجير مساء اليوم، فى منطقة سبيكة غرب مدينة العريش.





وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن التفجير لن يؤثر على إمدادات الغاز إلى المحطة البخارية بالمساعيد ولا على مساكن المواطنين بمدينة العريش، كما لن يؤثر على المنطقة الصناعية بوسط سيناء.





وأشار المحافظ إلى التنسيق مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية " جاسكو " فور وقوع الانفجار ، التى قامت فور وقوع الانفجار بإغلاق محابس التحكم لسرعة السيطرة على الحريق .. مؤكدًا عدم وجود خسائر بشرية .





ولفت المحافظ إلى أن الأجهزة المعنية تقوم بالتحقيق فى تفجير خط الغاز ومعرفة سبب الانفجار، وتقوم الأجهزة الأمنية بعمليات تمشيط واسعة لموقع التفجير .