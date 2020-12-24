ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ شمال سيناء يوضح تفاصيل تفجير خط الغاز في العريش

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:21 م
محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يوضح تفاصيل تفجير خط الغاز في العريش
Advertisements
العريش – احمد صالح
تعرض خط الغاز الرئيسى المغذى لمدينة العريش إلى تفجير مساء اليوم، فى منطقة سبيكة غرب مدينة العريش.

وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن التفجير لن يؤثر على إمدادات الغاز إلى المحطة البخارية بالمساعيد ولا على مساكن المواطنين بمدينة العريش، كما لن يؤثر على المنطقة الصناعية بوسط سيناء.

وأشار المحافظ إلى التنسيق مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية " جاسكو " فور وقوع الانفجار ، التى قامت فور وقوع الانفجار بإغلاق محابس التحكم لسرعة السيطرة على الحريق .. مؤكدًا عدم وجود خسائر بشرية .

ولفت المحافظ إلى أن الأجهزة المعنية تقوم بالتحقيق فى تفجير خط الغاز ومعرفة سبب الانفجار،  وتقوم الأجهزة الأمنية بعمليات تمشيط واسعة لموقع التفجير .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ شمال سيناء يلتقي وفدا من الإنتاج الحربي لبحث تنفيذ المشروعات التنموية

السيطرة على النيران في انفجار خط الغاز الرئيسي بشمال سيناء

سكرتير عام شمال سيناء يتفقد المنطقة الحرفية بالعريش

ترشيحاتنا

دراسة.. تناول كوب من هذا المشروب يحارب النقرس وهشاشة العظام

كواليس رحيل طلعت يوسف عن الإسماعيلي بعد 48 ساعة من تعيينه

أخبار الرياضة.. 5 قرارات عاجلة في الزمالك بعد وفاة رئيس النادي.. إزالة لافتات مرتضى منصور.. شوبير يصدم جماهير الأهلي

تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياة رئيس الزمالك قبل وفاته بكورونا

بفستان لافت.. ليلى علوي تخطف الأنظار احتفالا بالكريسماس

الخاين لا يتزعل عليه ولا منه.. رضوى الشربيني تتضامن مع أصالة برسالة قوية

Advertisements

الخاين لا يتزعل عليه ولا منه.. رضوى الشربيني تتضامن مع أصالة برسالة قوية

إزالة لافتات مرتضى منصور من الزمالك مقابل 5 ملايين جنيه

خالد الغندور يوجه رسالة للكابتن محمود الخطيب

لا أستطيع أن أقف صامتًا أمام جرحك البليغ.. شقيق أصالة يدعمها بعد صورة طارق العريان

شوبير يصدم جماهير الأهلي: استمرار إيجابية مسحة كورونا لـ موسيمانى

بكري: جدل داخل البيوت المصرية بسبب قرار وزير التعليم.. فيديو

مسئولو مسجد الحامدية الشاذلية: ‏إلغاء مراسم عزاء رئيس الزمالك بسبب كورونا

الأهلي يرفض طلب موسيماني بشأن الطاقم الطبي الجديد

مصادر: زوجة رئيس الزمالك و3 من أبنائه لن يحضروا جنازته لهذا السبب

شرط وحيد من فرجاني ساسي لتجديد عقده مع الزمالك

خاص| مصدر قريب من بن شرقي يُفجر المفاجأة: المشاكل كلها كانت مع أمير مرتضى.. كان يُدير النادي كالمزرعة واللاعب أكثر سعادة الآن

تزامنا مع إزالة إعلانات مرتضى منصور.. عقوبة مخالفة قانون تنظيم الإعلانات وضوابطه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة علاج اليدين من آثار الفلفل الحار في المنزل

الانتشار الأسرع للفيروس .. 7 أعراض لـ سلاسة كورونا الجديدة

بعد وفاة المالك.. لقطة لـ «شبح» داخل منزل خالٍ تثير الجدل.. شاهد