تفاصيل أحدث جوائز من بنك saib بالتنسيق مع وزارة التضامن

أعلن بنك saib، أحد أبرز البنوك العاملة في القطاع المصرفي في مصر، عن الفائزين في السحب على «حســـاب الدهب» والذي أجُري تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم تسليم أول ثمانية فائزين جائزة "ثلاثة جنيهات ذهب" لكل عميل في مقر البنك الرئيسي.





هذا، وقد صرح الأستاذ عمرو نصير رئيس مجموعة التجزئة المصرفية وقنوات التوزيع والاتصال المؤسسي والتسويق بالبنك بـأن «حســـاب الدهب» - وهو حساب جاري بالعملة المحلية- قام بجذب شريحة كبيرة من العملاء الجدد منذ إطلاقه، وأشار إلى أن إعادة إطلاق المنتج حقق زيادة في محفظة «حســـاب الدهب» خلال 3 شهور منذ إعادة إطلاقه، حيث سجلت نسبة النمو في المحفظة 212% خلال الفترة، مما يساهم في دعم خطة الشمول المالي بقيادة البنك المركزي في اجتذاب عملاء جدد داخل القطاع المصرفي.





وقام بتسليم الجوائز للعملاء كل من الأستاذة راجية سالم رئيس قطاع الفروع وقنوات التوزيع والأستاذ خالد عطوة مدير إقليمي –غرب القاهرة والقناة.





وكان بنك saib قام بتطوير «حســـاب الدهب» وإعادة إطلاقه ليشمل زيادة عدد الفائزين سنويًا وأيضًا إضافة فرصة الفوز بالجائزة الكبرى "سيارة" من خلال السحب السنوي على الحساب، هذا بالإضافة إلى منح بطاقة خصـم مباشـر بشكل مجاني بدون مصاريف إصدار للعملاء الجدد لتوفير المزيد من المزايا والخدمات لهم، وكذلك إعفاء العملاء من المصاريف الدورية على الحساب.





جدير بالذكر أن «حســـاب الدهب» يمنح جوائز ذهبية متعددة ومزايا فريدة لعملاء البنك تماشيًا مع خطة البنك لتقديم منتجات تنافسية تخاطب شريحة عريضة من العملاء. كما يقدم «حســـاب الدهب» فرصة فوز لعملائه بإجمالي 72 جنيه دهب في السحب الربع سنوي بحد أدنى لدخول السحب قدره 7 آلاف جنيه فقط، رصيد قائم للعميل، أو فرصة الفوز بـسيارة وذلك من خلال السحـب السنوي بحد أدنى لدخول السحب يبلغ قدره 15 ألف جنيه فقط، رصيد قائم للعميل.