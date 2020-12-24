12.3 مليار جنيه تكلفة تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان



كشف الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل ، عن تكلفة البنية التحتية لتأهيل المنشآت الطبية بمحافظة أسوان استعدادًا لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بها، والتي بلغت 9.2مليار جنيه.









وأشار السبكى إلى تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية والتي بلغت 2.5مليار، فيما بلغت التكلفة التشغيلية بالمحافظة 600 مليون جنيه، بإجمالي تكلفة 12.300مليار جنيه.









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وأضاف السبكي أنه من المقرر إطلاق المنظومة بمحافظة أسوان من خلال 112 وحدة ومركزا بالإضافة إلى 11مستشفى، مقسمة على 6 إدارات طبية وهي (أسوان، دراو ، كوم امبو، نصر النوبة، ادفو شرق وادفو غرب).









ودعا السبكى المواطنين الذين لم يقوموا بالتسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بالمحافظة ، أن يتوجهوا للوحدة أو المركز الصحى التابع لهم والأقرب لمحل سكنهم للتسجيل، لافتًا إلى الأوراق المطلوبة للتسجيل تشمل الرقم القومى لأفراد الأسرة وشهادات الميلاد للأطفال "إن وجدوا" أو صورة منهم، وبعد ذلك يتم تسجيل بيانات المواطن وبيانات أسرته وفتح الملف العائلى لهم، وبناء عليه يتم متابعة حالة المواطن الذي تم تسجيله والحالة الصحية لأسرته مع طبيب الأسرة، وبعدها يتم تحديد موعد إتمام الفحص الطبى الشامل لتسجيل الحالة الصحية للأسرة.





جدير بالذكر أن محافظة أسوان تأتى ضمن باقي محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل والتى تشمل (الإسماعيلية، الأقصر، أسوان،السويس، جنوب سيناء)، إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتى انطلقت المنظومة بها فى شهر يوليو من العام الماضي.