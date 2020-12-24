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مصر للطيران: نرعى جميع الأبطال في مختلف الألعاب.. و بيج رامي أسعدنا كثيرا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:30 م
بيج رامي
بيج رامي
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عبد الخالق صلاح
قال الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن جميع المصريين يشعرون بالفخر بعد إنجاز بيج رامي، المتوج بلقب بطولة «مستر أولمبيا 2020».

وتابع الطيار رشدي زكريا خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، نسعى دائما لرعاية جميع الأبطال في مختلف الألعاب الرياضية وجميع فرق المنتخبات التي تمثل مصر في جميع البطولات العالمية، لافتا أن المصريين دائما يرفعون رءوسنا في مختلف دول العالم.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، "بيج رامي" تلقى استقبال يليق ببطل عالمي كبير وكان هناك عدد كبير من الجمهور غير متوقع خارج المطار في انتظار استقبال "بيج رامي" مشيرا إلى أن الجميع كان يشعر بالسعادة التي غمرت قلوبنا جميعا.

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