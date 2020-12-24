إطارات السيارات وأواني الطهي.. 4 صناعات تدخل بورسعيد للمرة الأولى

عقد مجلس إدارة المنطقة الصناعية اجتماعا، اليوم، برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بحضور أعضاء مجلس إدارة المنطقة ومدير المنطقة الصناعية.
ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات الخاصة بالمستثمرين وسبل جذب الاستثمار إلى المنطقة الصناعية.
وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتسعى جاهدة لتذليل أي عقبات أمام المستثمرين لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في توفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كل قطاعات العمل.
وأضاف المحافظ أن المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية بعد دخول صناعات تظهر للمرة الأولى بالمنطقة مثل مصنع إنتاج إطارات السيارات ومصنع إنتاج الزيوت وكذلك الأدوات الكهربائية وأواني الطهي بالإضافة إلي مشروع ال٥٨ مصنع ومشروع المجمع الصناعي الثاني ال٥٤ مصنع التي حققت نجاحات كبيرة بعد غزو منتجاتها الأسواق المحلية والعالمية.
كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أجرى جولة تفقدية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد تفقد خلالها المبني الإداري للمنطقة رافقه خلالها اللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية والسيد التابعي مدير جمعية المستثمرين.
وحرص اللواء عادل الغضبان على الاستفسار عن عدد المشروعات المتقدم إليها الشباب وكذلك متابعة سير العمل بالمصانع وذلك فى إطار الطفرة الصناعية والاستثمارية التى تشهدها مناطق جنوب وغرب وشرق بورسعيد، وتميز بورسعيد فى مجال الصناعات الصغيرة للشباب.
وأكد المحافظ أن محافظة بورسعيد تسعى لتوفير التسهيلات للمستثمرين والشباب حيث ان الهدف الأساسى من المشروعات التى تقام على أرض المحافظة هو خدمة الشباب وتوفير فرص العمل والدعم لهم.
وحرص اللواء عادل الغضبان على الاستفسار عن عدد المشروعات المتقدم إليها الشباب وكذلك متابعة سير العمل بالمصانع وذلك فى إطار الطفرة الصناعية والاستثمارية التى تشهدها مناطق جنوب وغرب وشرق بورسعيد، وتميز بورسعيد فى مجال الصناعات الصغيرة للشباب.
وأكد المحافظ أن محافظة بورسعيد تسعى لتوفير التسهيلات للمستثمرين والشباب حيث ان الهدف الأساسى من المشروعات التى تقام على أرض المحافظة هو خدمة الشباب وتوفير فرص العمل والدعم لهم.