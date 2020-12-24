إطارات السيارات وأواني الطهي.. 4 صناعات تدخل بورسعيد للمرة الأولى

عقد مجلس إدارة المنطقة الصناعية اجتماعا، اليوم، برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بحضور أعضاء مجلس إدارة المنطقة ومدير المنطقة الصناعية.



ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات الخاصة بالمستثمرين وسبل جذب الاستثمار إلى المنطقة الصناعية.

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وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتسعى جاهدة لتذليل أي عقبات أمام المستثمرين لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في توفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كل قطاعات العمل.

