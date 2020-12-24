الحريري: نأمل أن يلهم الله البعض لنتوصل إلى حكومة لوقف الانهيار

أعرب سعد الحريري، الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، عن تطلعات بأن تنتهي أزمات لبنان خلال العام الجديد حيث قال : ميلاد جديد اعاده الله على اللبنانيين عمومًا، وابناء الطوائف المسيحية خصوصا، بأيام افضل تحمل بشرى السيطرة على جائحة كورونا"





جاء ذلك في تغريدة لسعد الحريري علي صفحته الرسمية في موقع التدوينات القصيرة تويتر بمناسبة الاحتفال باعياد الميلاد.





وغرد الحريري أيضا قائلا : أمل بأن يلهم الله البعض لنتوصل إلى حكومة قادرة على وقف الانهيار وبدء ورشة إعمار ما هدمه انفجار المرفأ".









وكان سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبناني المكلف، قد حذؤ من خطورة تأخير تشكيل الحكومة اللبنانية، حيث يمثل ذلك ضغطا علي البلاد.





جاء ذلك، في عدد من التغريدات، التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث كتب فيها: "الإسراع في تشكيل حكومة؛ هو الأساس، ونحتاج إلى أشخاص نستفيد منهم لمصلحة البلد، و"يمكن عم نتأخر" في تشكيل الحكومة، وهذا الأمر يشكل ضغطا على البلد، ولكن الرئيس ميشال عون وأنا، حريصان على تشكيلها".





وواصل الحريري، في تغريداته "عظمة لبنان باللبنانيين، ونحن كلبنانيين وحدنا نستطيع وقف الانهيار، ولكن يجب أن نتواضع، فلبنان يستحق أن نضحي لأجله".



