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أخبار البلد

الهيئة الإنجيلية تنظم مبادرة "طلاب بلا تمييز" بجامعة أسوان

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:31 م
مبادرة طلاب بلا تمييز
مبادرة طلاب بلا تمييز بجامعة أسوان
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سامح سلام
 انتهت فعاليات مبادرة «طلاب بلا تمييز»، لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، بجامعة أسوان وبالشراكة مع جمعية المستقبل للتنمية، بمشاركة أكثر من ٤٠٠ شاب وشابة من طلاب الجامعة،  يمثلون  كليات التربية، وكلية التربية الرياضية والتربية النوعية والخدمة الاجتماعية وإدارة رعاية الشباب المركزية بالجامعة.

وقالت سميرة لوقا، رئيس أول وحدة الحوار بالهيئة الإنجيلية: "إن المبادرة تهدف لتوعية شباب الجامعة بقيم المساواة وقبول الاختلاف ومواجهة أشكال التمييز المختلفة، وذلك باستخدام آليات متنوعة منها الرياضة والفنون والجلسات  الفكرية والندوات في الأنشطة التي تنوعت ما بين حلقات نقاشية وماراثون وعروض رياضية ودورات رياضية للشباب والشابات ومسابقات فنية وأدبية وموسيقية وعرض مسرحي". 

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وأضافت لوقا "أنه في ختام المبادرة افتتح الدكتور أحمد غلاب، رئيس الجامعة، المعرض الفني الذي ضم 44 لوحة فنية  من إنتاج الطلاب، والتي تعبر كلها  عن  رؤية هؤلاء الطلاب في مواجهة التمييز بأشكاله، والذي  أكد خلال الافتتاح  على أهمية الفن والمشاركة الطلابية في نشر قيم إنسانية نبيلة، وذلك بحضور أكثر من 250، وحضور رئيس الجامعة والنواب وأساتذة الجامعة ولفيف من القادة الدينيين وأعضاء البرلمان والإعلاميين وطلاب الجامعة".

وفي ختام اللقاء قام الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان بإهداء درع الجامعة لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية تقديرًا لدور منتدى الحوار في المبادرة، وتم تسليم الدرع للأستاذة هبة يسري مدير برامج منتدى حوار الثقافات، ممثله عن الهيئة الإنجيلية، كما تم  تكريم الطلاب الفائزين في الأعمال الفنية والأدبية والمسرحية والرياضية، بجانب عرض إنجازات المبادرة وتأثيراتها على لسان الطلاب المشاركين، وإلقاء كلمات من الشركاء".

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم، نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان.

وقال القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن اللقاء شهد مناقشة بعض الأمور الرعوية الخاصة بإيبارشية الشرقية والعاشر من رمضان.

وكان مكتب تنمية مادة التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم، أصدر التعليمات التنفيذية للمسابقة البحثية المسيحية، والتي أشارت إلى تصعيد خمسة فائزين من الطلبة على مستوى كل مديرية تعليمية، ومثلهم من العاملين. 
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