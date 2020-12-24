الأعراض زادت فى 3 أيام.. مدير مستشفى حميات دمنهور يروى تفاصيل إصابته بـ كورونا

قال الدكتور أحمد هواش ، مدير مستشفى حميات دمنهور ، إنه استعد لفيروس كورونا بمجرد ظهوره عن طريق تخزين الأدوات الطبية لحمايته هو والطقم الطبى المساعد له.





وأضاف " هواش " ، خلال استضافته ببرنامج الحياة اليوم المذاع عبر فضائية الحياة ، أنه بداية اصابته ب فيروس كورونا شعر بأنه غير قادر على الحركة ووجود احتقان فى الحلق وقام بعمل مسحة طبية وكانت النتيحة ايجابى.





ولفت إلى انه بمجرد اصابته بفيروس كورونا نقل العدوى لزوجته وأطفاله وبمجرد اصابتهم لجأوا إلى العزل المنزلى دون الذهاب إلى المستشفى، مشيرأ إلى أن زوجته كانت الحصان الأسود وكانت تتحمل الأعباء كاملة فى المنزل وترعى الأسرة بكاملها.





وأشار إلى أن أعراض كورونا تزايدت عليه فى الثلاث أيام الأوائل وبعد ذلك انخفضت تدريجيأ وشعر بالتحسن بعد ذلك، وبعد تعافيه قام بالمرور على مرضى كورونا بغرفهم خاصة أن العامل النفسى هام للغاية فى شفاء حالات كورونا .





وتابع انه استعان أيضأ بالتدريب الطبى من وزارة الصحة منذ بداية أزمة فيروس كورونا عن طريق خاصية الفيديو كونفرانس وأطقم التدريب الطبى بالوزارة .