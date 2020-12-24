ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأزهر للفتوى: التساهل في إجراءات الوقاية من كورونا حرام

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:35 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
Advertisements
عبد الرحمن محمد
دعا مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتعليمات وزارة الصِّحة، التي أعلنتها مُسبقًا في مواجهة أزمة كُورونا؛ حرصًا منه على السَّلامة العامَّة، مكررا تحذيره من التَّساهل فيها.

وأكد مركز الأزهر، حرمة مُخالفة الإرشادات الطِّبيَّة، والتَّعليمات الوقائية التي تصدر عن الجهات المُختصة لحين إعلانها انتهاء الأزمة تمامًا؛ لمَا في المُخالَفة من تعريضِ النَّفسِ والغير لمواطنِ الضَّرر والهلاك، فضرر الفيروس لن يقتصر على المُتساهِل في إجراءات الوقاية منه فحسب؛ بل قد يتعدى إلى غيره ممن يُساكنهم أو يُخالطهم، وسيدنا رسول الله ﷺ يقول: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ». 

ويقول: «لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ»، قَالُوا: وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ؟ قَالَ: «يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلاَءِ لِمَا لاَ يُطِيقُ». [أخرجه الترمذي]

فحفظ النَّفس مقصد من أعلى وأولى مقاصد الشرع الشريف؛ قال الحقُّ سبحانه في تعريض النفس لمواطن الهَلَكة: {..وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}. [البقرة:195]

ومن ثمَّ يُعيد المركز نشر دليله الإرشادي الشَّامل للتَّعامل الشَّرعيّ مع فيروس كورونا المُستجد (كوفيد - 19)، والذي يتناول الكثير من الإرشادات والأحكام المُتعلِّقة بالوقاية منه، وبأداء المسلم عبادته وتعاملاته في ظلّ انتشار وبائه، والمُتعلِّقة كذلك بالمُصابين به، والمُتوفَين جرَّاءه.

حَفِظ الله البلادَ والعبادَ من كل مكروه وسوء، ورفع عنَّا وعن العالمين الوباء والبلاء؛ إنَّه سُبحانه لطيفٌ خبيرٌ.

وَصَلَّىٰ اللَّه وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، والحَمْدُ للَّه ربِّ العَالَمِينَ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأزهر: مخالفة الإرشادات الطِّبية لمواجهة كورونا حرام شرعا

دار الإفتاء: ترك صلاة الجمعة جائز لمن خاف الإصابة بـ كورونا

دار الإفتاء: يجوز للخائف من الإصابة بفيروس كورونا صلاة الجمعة ظهرا بالمنزل.. ومَنْ تأكَّدت إصابته بكورونا يحرم عليه حضور الجمعة في المسجد.. وتناشد الناس الالتزام بالإجراءات الاحترازية

الأزهر للفتوى: اتباع إجراءات الوقاية من كورونا واجب شرعي

الأزهر: لا يجوز للمصاب بكورونا مخالطة الأصحاء

الأزهر: يجب على المصاب بكورونا تجنب أماكن الزحام ومخالطة الناس

ترشيحاتنا

On Time Sports تحصل على حقوق البث الحصري لبطولة العالم لكرة اليد - مصر 2021

بجمبسوت أسود .. ابنة فيفي عبده تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

كورونا يضرب القطبين| وفاة رئيس الزمالك.. وموسيمانى يثير القلق فى الأهلي

الأهلي يرفض طلب موسيماني بشأن الطاقم الطبي الجديد

الأعراض زادت فى 3 أيام.. مدير مستشفى حميات دمنهور يروى تفاصيل إصابته بـ كورونا

بعد وفاة رئيسه بكورونا.. 5 قرارات عاجلة فى نادي الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد هروبها لمدة 20 عامًا.. امرأة متهمة بـ7 جرائم قتل خلف القضبان.. تفاصيل

نشرة الصحة والمرأة.. أعراض سلاسة كورونا الجديدة.. صور أصالة وطارق العريان قبل الطلاق.. خطوات تزيين المنزل في الكريسماس.. علاقة تساقط الشعر بـ كورونا

طريقة علاج اليدين من آثار الفلفل الحار في المنزل