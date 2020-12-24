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توك شو

ناس مخرجتش من بيتها واتصابت| تامر أمين: موجة كورونا الثانية فيها حاجة غريبة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:47 م
تامر امين
تامر امين
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هاني حسين
قال الإعلامي تامر أمين، إن فيروس كورونا يعود للانتشار في مصر بشكل كبير، مضيفا "العدد في تزايد مستمر وسرعة انتشار المرض صعبة للغاية وكل دقيقة نسمع عن حد عنده كورونا".

وأضاف تامر أمين في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "في حاجة غريبة في الموجة الثانية من كورونا وهي أن فيروس كورونا يصيب ناس لا تخرج من بيتها ولا تحتك بأحد ".

وتابع تامر أمين: "في واحد كلمني وقال لي إن والدته أصيبت بكورونا لكنها لا تخرج من منزلها ابدا ولا تحتك بأحد ولا تجعل احد يزورها مطلقا".

وأكمل تامر امين: "في حاجة مش مفهومة في فيروس كورونا خاصة في الموجة الثانية ولابد من الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، وليس لها من دون الله كاشفة ويارب ارفع عنا البلاء والوباء وساعدنا فيما عجز عنه الطب والعلم".

ولفت تامر امين: "إحنا اتعلمنا الدرس وعرفنا إننا كائنات ضعيفة والله سبحانه وتعالى هو الوحيد القادر على رفع الغمة وانهاء الوباء في العالم كله".
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