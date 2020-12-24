مصطفى بكري لترامب: إحنا مبناخدش فلوس من الأساس.. فيديو





وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاتل وهو يعلم بذلك منذ أن تولى مسئولية الدولة المصرية وتحمل الكثير ويعلم حجم قدراته على التحمل.





وتابع مقدم برنامج حقائق واسرار أن الرئيس الأمريكي ترامب أكد أن حجم المساعدات العسكرية لمصر 1.3 مليار دولار يتم شراء أسلحة روسية معلقا "إحنا مبناخدش فلوس من الأساس والمساعدات الاقتصادية تم تخفيضها لأقصى حد"، مؤكدا أن مصر لا تحتاج المعونة الأمريكية.



وأشار بكري إلى أن هناك صانع قرار سياسي يعلم كيفية إدارة ملفات هذه الدولة وسيواجه أعداء الدولة.

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الفترة الصعبة التي عاشتها الدولة المصرية دفعنا فيها الكثير ومازلنا ندفع حتى الآن، مؤكدا أنه عندما يكون لدينا وعي حقيقي بحجم التحديات التي تواجه مصر يجعلنا لا نفكر سوى بالوطن والبعد عن أي مشاكل خاصة.